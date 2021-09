Calviño inaugura el programa para la celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la US

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mantenido un encuentro con profesorado y alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sevilla (US) con motivo de la apertura del curso académico 2021-2022, en un acto en el que se ha inaugurado además el programa de actividades previsto para la celebración de los 50 años del centro.

Según ha informado la US en un comunicado, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cumple 50 años el próximo mes de octubre y para su celebración se ha elaborado un completo e intenso programa de actos y eventos, entre los que destaca un 'Ciclo de Conferencias sobre Economía y Empresa', impartiendo la conferencia inaugural el Premio Nobel de Economía 2020, Paul Robert Milgrom, en el mes de noviembre.

Asimismo, está previsto un acto de reconocimiento a los '50 Ilustres Egresados', entre los que se encuentran la presidenta del Grupo Persán, Concha Yoldi; el presidente Banco Santander España, Luis Isasi; el presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández; el presidente Conekta, José María Pacheco, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Asimismo, están programadas unas Jornadas de Puertas Abiertas, una Exposición Fotográfica del 50 Aniversario, y un 'Ciclo de Conferencias Arquitectura y Economía'.

Además, se celebrarán el XXI Congreso Internacional de la Asociación Española de Profesores de Contabilidad-Asepuc; el Congreso Mundial '15TH Academy Of Innovation, Entrepreneurship, And Knowledge Conference'; el Congreso Internacinal '18th ESU Conference and Doctoral Programme'; la Olimpiada Española de Economía; la Conferencia de Decanos y Decanas de Económicas de España; así como el 'X Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores'.

EL CENTRO

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la US oferta actualmente tres grados, dos dobles grados, cinco másteres y dos programas de doctorado.

Su comunidad universitaria la forman casi 5.000 alumnos, 400 profesores y más de 60 miembros del personal de administración y servicios.

Este centro "destaca" en los ranking internacionales, situando a la US entre las 300 mejores universidades en el área de Management a nivel mundial. La facultad ha impulsado "de manera decisiva" el tejido empresarial no sólo de Sevilla, sino de toda Andalucía, formando a "magníficos profesionales" de empresa, así como del ámbito de la economía y el marketing.

HISTORIA

El precedente de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la US fue el Instituto Universitario de Ciencias de la Empresa, que se creó en 1963 bajo el impulso de los catedráticos de la Facultad de Derecho Ignacio María Lojendio e Irure, Jaime García Añoveros y Manuel Olivencia Ruiz. Fue una institución pionera en España, siendo el primer instituto universitario de Ciencias Empresariales creado en la universidad española.

En los años setenta "el apoyo y la presión de la sociedad sevillana fueron fundamentales" para impulsar la creación de lo que sería la primera Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de España, pues hasta ahora las facultades existentes eran de Económicas y Comerciales. Todo este proceso culminó en la creación por Boletín Oficial del Estado (BOE) de 23 de octubre de 1971 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la US.