Calviño: el Gobierno aclarará Pegasus y tiene la "tranquilidad" de que se autorizó

Lamenta que "socios del Gobierno no han estado apoyando" algunas medidas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha afirmado que su ejecutivo quiere aclarar el espionaje de Pegasus y ha asegurado que tiene la "tranquilidad de que se han aplicado los protocolos que se prevén en cualquier democracia" y que se ha hecho con autorización judicial.

"Tenemos la relativa tranquilidad de que se han aplicado los protocolos de cualquier Estado de derecho. Es el juez quien tiene que autorizar este tipo de investigaciones", ha defendido este viernes en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Ha insistido en que los servicios de inteligencia de un país tienen como función buscar información que puede ser relevante, en este caso, para la seguridad nacional, y ha remarcado que "no ha habido una orden" del Gobierno.

Además, le "tranquilizó bastante" saber que el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también con este software, presumiblemente vino de un país externo, y no de los propios servicios de inteligencia españoles, como trascendió hace dos días en un informe que apuntaba a Marruecos.

"Me tranquilizó bastante saber que el espionaje a Sánchez no había venido de dentro, sino de fuera de España, y que todo lo que se hace dentro del país responde a las reglas democráticas y a lo que establecen las leyes y el Estado de derecho. En este caso (de los independentistas) hay una autorización judicial, y eso es lo que nos da tranquilidad a los ciudadanos", ha añadido.

Sobre si atribuye a algún Estado concreto ese espionaje a Sánchez, ha respondido que no sabe qué país ha espiado los teléfonos del Gobierno y que no quiere especular: "Nos han dicho que no han sido nuestros servicios secretos, y esto, francamente, sí que me tranquiliza".

Preguntada por los afectados por el espionaje con Pegasus sin autorización judicial, según se ha detallado en el informe de 'Citizen Lab', Calviño no se ha pronunciado y ha dicho que ella se refiere estrictamente al espionaje con autorización judicial: "No conozco el informe".

SOCIOS DE GOBIERNO Y OTRAS MEDIDAS

Calviño ha lamentado que en algunas "medidas muy importantes para los ciudadanos, algunos socios de Gobierno no han estado ahí apoyando", y se ha referido concretamente a la convalidación de las medidas en respuesta a la guerra de Ucrania o a la reforma laboral.

"Llevamos toda la legislatura en una situación particularmente compleja, por la situación parlamentaria y por un gobierno de coalición por primera vez en la democracia; ha habido episodios en los que no hemos podido contar con ese apoyo", por lo que ha remarcado la necesidad de seguir trabajando en el diálogo y la negociación entre los socios de Gobierno.

PENSIONES: MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Por otro lado, la también ministra de Economía ha enviado "un mensaje de tranquilidad a los pensionistas" ya que se cumplirá la ley que prevé la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC.

Además, ha hecho un llamamiento también a acelerar el despliegue de las renovables y el almacenamiento energético para conseguir independencia del gas de Rusia.