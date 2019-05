Calma tras la tormenta

Enrique Bermúdez

El Parlamento andaluz ha retomado este viernes tras un mes su actividad plenaria habitual con una sesión de control en la que, a pesar del cerco de los procesos electorales, ha reinado la calma, con PP, Ciudadanos y Vox exhibiendo armonía tras la tormenta electoral y la amenaza de no negociar los presupuestos.

Han transcurrido sólo cinco días desde las elecciones generales, pero los grupos parlamentarios parecían haber olvidado ya los comicios hasta que llegó el último turno, el de la socialista Susana Díaz, quien no dejó pasar la oportunidad de recordar al presidente, Juanma Moreno, la amplia victoria de su partido en lo que considera "una moción de censura" a la fórmula andaluza de PP, Cs y Vox.

Díaz, que ha afeado el nombramiento de Enric Millo como secretario de Acción Exterior, ha mantenido su línea de oposición, basada en trasladar que el Gobierno andaluz está a merced de "la extrema derecha", y ha añadido una advertencia a Moreno: Tras las generales son tercera fuerza, "a ver si van a terminar quintos".

"¿Eso es todo lo que tiene que traer?", ironizaba Moreno sobre la oposición "vacía" de una Susana Díaz a la que ve "en modo supervivencia" por "los malos momentos" que debe estar pasando.

Moreno sabía que las elecciones serían hoy un asunto recurrente y por ello ha felicitado a Pedro Sánchez pero recordando a Díaz que no puede sacar pecho por "los votos que no le corresponden" y contraatacando con el medio millón de votantes que han apoyado al presidente pero no lo hicieron con ella.

La sesión de control ha transcurrido tranquila para Moreno, con PP y Ciudadanos intercambiándose halagos y felicitaciones por su labor de gobierno en los primeros cien días y con Vox rebajando el tono después de que ayer dejara en el aire los presupuestos.

De hecho, el presidente llegaba al salón de plenos presumiendo de estabilidad y de unidad en el Gobierno, al ser preguntado por la reclamación de Vox para que Pablo Casado rectifique sus palabras en las que les tildó de extrema derecha.

"Yo no soy de etiquetar, ni a las formaciones ni a las personas", dijo ya en el plenario el presidente en el debate con el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, quien también había criticado las relaciones del Ejecutivo con la "extrema derecha" y advertía sobre los "recortes masivos" que vienen tras las municipales.

"Tenemos que generar entre todos la confianza de un gobierno sólido y estable", le dijo poco antes Moreno al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, quien se había limitado a exigir "reformas profundas" y a pedir que se fragüen los anuncios que se han venido haciendo, tras esta "especie de precampaña desde enero".

Las intervenciones de los portavoces de Ciudadanos, Sergio Romero, y del PP, José Antonio Nieto, se dedicaron a resaltar la labor del Ejecutivo durante sus primeros cien días, con intercambios de aplausos entre bancadas.

Mientras tanto, en los pasillos del Parlamento el debate giraba en torno a la información que la Junta ha trasladado a Vox sobre los trabajadores, médicos y psicólogos de los equipos de lucha de violencia de género, que indican que más del 40 % no está colegiado.

"El Gobierno andaluz está secuestrado por la extrema derecha", advertía Díaz a los periodistas.