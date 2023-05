Callado (PSOE) pondrá en marcha un plan de mejora urbana y trabajará para atraer inversiones si vence en Almansa

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almansa, Pilar Callado, se ha comprometido a poner en marcha un plan de mejora urbana y a trabajar para atraer inversiones a la ciudad si gana las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Callado explica que lo que más le preocupa a los almanseños es el empleo y el desarrollo económico y, por ello, ha asegurado que trabajará para atraer inversiones a la localidad.

También pondrá en marcha acciones que abarquen a todos los sectores de la población que lo necesitan y que ahora, según ha criticado, "están descuidados" en Almansa, como, por ejemplo, los "jóvenes, mayores y familias".

Otra de las preocupaciones que, según la candidata socialista, tienen los ciudadanos de Almansa es el "deterioro urbano", por lo que entre sus primeras medidas, si consigue gobernar, estará la puesta en marcha de un plan de mejora urbana que contemple la reforma integral del centro de salud, recuperar espacios, abrir parques y zonas verdes o un "buen" plan de mantenimiento de mejoras urbanas.

Ha aprovechado para poner sobre la mesa los que, a su juicio, son los principales problemas de Almansa, una ciudad que está "totalmente abandonada". Una percepción que, según asegura Callado, también comparten los vecinos de la localidad albaceteña.

"Los barrios están totalmente abandonados y no se ha hecho nada para que haya empleo en Almansa", a lo que hay que sumar, según ha subrayado la candidata del PSOE, que ahora mismo ni siquiera hay suelo industrial disponible. "El PP no ha sido capaz en años y años el Plan de Ordenación Municipal, por lo que ahora mismo no hay suelo industrial para que se desarrolle económicamente Almansa", ha comentado Pilar Callado.

Asimismo, ha lamentado que en estos últimos años 1.500 personas se han ido de Almansa, un número "lo suficientemente importante para que nos pongamos manos a la obra". "Prácticamente 500 jóvenes se han tenido que ir de Almansa durante los últimos años para poder trabajar y ganarse la vida", ha advertido Callado.

UNA CANDIDATURA DE "ILUSIÓN"

Pilar Callado, que hasta hace poco ocupaba el cargo de directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ofrece a los almanseños una candidatura de "ilusión", con "mucha" capacidad de gestión y con "muchas ganas de trabajar". "Somos una lista de personas con distintos perfiles y distintas edades con mucha ilusión por gobernar otra vez en Almansa", ha apuntado la candidata del PSOE.

Callado se ha mostrado convencida de que el PSOE va gobernar en Almansa, y que lo hará en solitario, y que va a sacar "un buen resultado" para conseguir una mayoría absoluta. Vox sería uno de los partidos con los que nunca gobernará el PSOE, ha dicho Callado, quien en el caso de necesitar pactar con otras formaciones sería en las fuerzas de izquierda en las que se apoyaría.