Califican como "venganza" la acusación de denuncia falsa contra una sargento

La sargento de la Guardia Civil María Serrano, que denunció en 2013 un caso de corrupción en el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Sevilla, ha sido procesada por supuesta acusación falsa contra un mando, una iniciativa que su abogado considera una "venganza".

Fermín Vázquez, abogado de la sargento, ha asegurado a Efe que ese procesamiento "no tiene más sentido que la venganza" y ha opinado que la causa, que tramita el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, "no hay por dónde cogerla".

"Ya sabemos por dónde van a ir los tiros", explica el abogado al referirse a lo que ocurre en los casos tramitados por la jurisdicción militar.

La sargento, procesada por supuesta acusación falsa y abuso de derecho contra la Administración militar y en libertad provisional en la causa, por su parte, considera que el litigio judicial es "un partido amañado" a favor del mando de la Guardia Civil que le ha denunciado, el Coronel de la Comandancia de Sevilla, Fernando Mora.

El caso que denunció la sargento fue archivado por prescripción de delitos, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien critica que "la Guardia Civil usa el Código Penal Militar contra los trabajadores que se atreven a denunciar la corrupción interna".

En la causa está personado como acusación particular el general de Brigada que entonces era el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, explica la AUGC.

"María Serrano, sargento primero del SEPRONA de Sevilla, que desde que en 2013 denunció un caso de presunta corrupción interna, vive un calvario de denuncias cruzadas con varios de sus superiores" y sufre "un rosario de desencuentros y persecuciones, entre ellas los expedientes que recibió hasta ser expulsada del pabellón en el que residía", lamenta la asociación.

Serrano denunció chivatazos realizados por subordinados suyos ante sus superiores sin que estos investigaran, según asegura la asociación, mientras que el auto de procesamiento subraya que el mando al que acusó no era el coronel que dictó las resoluciones que la sargento consideraba injustas y también constitutivas de delito.

"La persona denunciada no puede ser responsable de las injusticias de las que la investigada (la sargento) cree ser objeto" porque no estaba destinado en esa unidad o no resolvió los expedientes", lo que conocía la sargento, afirma al auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Efe.

En coronel se ha visto obligado, añade el auto, a "soportar durante más de tres años una situación procesal perturbadora", lo que además supone una vulneración del bien jurídico "administración de justicia".

El auto de procesamiento recoge que, para su resolución, han tenido en cuenta las denuncias de la sargento contra el coronel Mora ante la jurisdicción militar y su archivo, la inadmisión de apelaciones y quejas ante esa decisión, la querella presentada ante la jurisdicción ordinaria, su inadmisión y el rechazo del recurso por parte de la Audiencia de Sevilla.