Cs califica de "fracaso absoluto del bipartidismo que Sevilla deje de ser la cuarta ciudad en población"

Después de que a finales del pasado mes de diciembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) reconociese a Sevilla 681.898 habitantes empadronados y a Zaragoza 673.010 vecinos empadronados, a fecha de 1 de enero de 2022 en ambos casos; y de que el Ayuntamiento de la capital maña contabilice el dato provisional de 694.109 habitantes a fecha de 1 de enero de este año, frente a los 693.229 habitantes esgrimidos por Sevilla capital también como cifra provisional de enero de este año, el candidato de Cs a la Alcaldía, Miguel Ángel Aumesquet, ha culpado al "fracaso absoluto de las políticas del bipartidismo que Sevilla haya dejado de ser la cuarta ciudad de España en número de habitantes en favor de Zaragoza".

Según asegura, los datos provisionales de Zaragoza, que habrá de ratificar o no el INE, al igual que los de Sevilla, confirman "la pérdida de competitividad de nuestra ciudad a lo largo de los últimos años y la ausencia de medidas ambiciosas que conviertan a Sevilla en el lugar idóneo para vivir y para invertir", toda vez que desde 2010-2011, la ciudad viene perdiendo población mientras crece la población de los municipios de la primera corona metropolitana.

"SE VEÍA VENIR"

"Sevilla deja de ser la cuarta ciudad de España, algo que se veía venir desde hace tiempo y que ninguno de los últimos gobiernos de la ciudad ha sido capaz de evitar", ha señalado.

Aumesquet considera que "la pérdida de población no es más que el enésimo ejemplo de la falta de ambición de los responsables municipales, tanto del PP como del PSOE, que han sumido a nuestra ciudad en una parálisis sin precedentes". De hecho, "estamos hablando de niveles cercanos a los de la Expo'92, periodo desde el cual "no se han llevado a cabo las transformaciones necesarias para convertirnos en una urbe moderna, del siglo XXI, más abierta y con las condiciones óptimas para afianzar y atraer nuevos habitantes". "Está claro que no sólo es un problema de natalidad, porque otras provincias sí están creciendo", agrega.

Así, ha añadido, "parece evidente que este descenso es consecuencia de las carencias en materia de limpieza, de seguridad o de movilidad que han caracterizado los últimos mandatos municipales" y que, en cierto modo, "han generado una sensación de hartazgo".

NO HAY "OPORTUNIDADES"

Entre otras cosas, porque "ni los jóvenes, ni las familias encuentran oportunidades para asentarse en Sevilla" y porque "hace años que los gobiernos del PSOE y del PP optaron por politizar la dirección de las áreas municipales y se olvidaron de situar a profesionales de primer nivel que gestionaran de forma óptima los recursos de la ciudad".

Aumesquet ha asegurado que "para revertir esta tendencia hay que tomar decisiones" y, por ello, "el compromiso de Cs es poner en marcha el primer Plan Municipal de Familias e Infancia", con el que "incorporar una visión integradora en todas las acciones municipales para alcanzar el apoyo y el impulso de estos colectivos, con medidas diseñadas como un gran revulsivo para frenar la pérdida de población".

Entre ellas, ha destacado "la construcción de más de 10.000 viviendas de venta y alquiler a precio asequible, la retención del talento joven con incentivos al emprendimiento y a la formación, o la atracción de nuevas empresas que generen empleos que eviten el éxodo masivo de población".