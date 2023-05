CS califica de "arbitraria" la aprobación de la modificación del Plan Territorial de Mallorca

CS ha calificado de "arbitraria" la aprobación definitiva en el pleno del Consell de este jueves de la modificación número 3 del Plan Territorial Insular de Mallorca (PTM) porque "a su juicio" no ha contado con el debate, consenso y participación de la oposición ni de los sectores afectados por la normativa.

Durante su intervención, el portavoz de CS, Osvaldo Cifre, ha manifestado que la modificación 'in voce' de la redacción de una disposición transitoria del texto normativo "no se ajustaba a la legalidad", puesto que, "no ha cumplido con el trámite de alegaciones ni de exposición pública ni los informes técnicos correspondientes", según ha recogido la formación en una nota de prensa.

"La aprobación de la modificación puntual del PTM ha sido arbitraria e irracional, y además incrementa la litigiosidad y, consecuentemente, el pago de futuras indemnizaciones. La modificación es ilegal ya que contradice leyes aprobadas en el Parlament", ha añadido Cifre.

Para el portavoz de CS, la aprobación en los actuales términos "deja las manos atadas al nuevo gobierno que surja tras el 28M".