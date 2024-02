Cajasol.- La Fundación Cajasol acoge la presentación del libro 'Mi sombra ante mí' de Manuel Gracia

Manuel Gracia, expresidente del Parlamento andaluz, ha presentado en la Fundación Cajasol en Huelva su libro 'Mi sombra ante mí', un trabajo donde el autor refleja su experiencia y vivencias como político. Una profesión en la que ha desarrollado funciones como presidente del Parlamento de Andalucía de 2012 a 2015 y consejero de Educación de la Junta de Andalucía entre 1982 y 1986.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en el acto han intervenido la expresidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, acompañada del también exconsejero de la Junta Jaime Montaner, entre otros cargos.

En este sentido, Petronila Guerrero ha trasladado a los asistentes "su agradecimiento por contar con ella para esta presentación", y destacó de Gracia "la dedicación a su trabajo y que para él, la política es una herramienta con la que arreglar las cosas y su 'leitmotiv' de vida".

A continuación, Jaime Montaner se sintió muy satisfecho de su trayectoria paralela a Gracia y comentó que la política "no es un oficio es un compromiso y una voluntad de que la sociedad mejore" y resaltó la coincidencia en objetivos el autor "desde la clandestinidad a principio de los años 70".

Por su parte, el autor ha explicado que, el motivo principal que le ha hecho escribir esta autobiografía es porque "mi vida me ha hecho estar presente en una sucesión de eventos, momentos, circunstancias, sobre las cuales yo siempre me formulaba preguntas necesarias para poner algo de luz en el presente". "Aquí está mi visión del mundo de ayer y mi actitud ante la vida conformada a través de las experiencias y los retos que me han tocado vivir", ha concluido.