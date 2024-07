Cae una rama de 200 kilos y 20 metros de largo en medio de la calle Embajadores

Una rama de 200 kilos de peso y 20 metros de longitud ha caído esta tarde en medio de la calle Embajadores de Madrid, sin que haya que lamentar heridos ni graves daños materiales, han informado a Europa Press testigos presenciales.

El desprendimiento de una de la dos ramas principales de este árbol situado en la calle Embajadores número 198, muy cerca de la glorieta de Legazpi, ha ocurrido sobre las 18.50 horas de esta miércoles por causas que ahora analizan los técnicos.

La caída de la majestuosa rama, antecedida por un enorme 'crack', ha sobrevendido cuando dos vehículos circulaban por ese punto de la calle, aunque los conductores ha actuado con buenos reflejos y han podido esquivarla.

No obstante, ha golpeado de lleno a dos coches aparcados en la acera. Y aunque ha afectado también a las mesas y sombrillas de la terraza de un bar, no hay heridos porque en ese momento no había clientes sentados allí.

Tras el aviso de los vecinos, hasta el lugar ha acudido una dotación de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que están troceando la rama para retirarla de la calle, que permanece cortada.

Vecinos aseguran que el año pasado ya se cayó un árbol entero en la misma zona, destrozando varios coches, y que este año se han precipitado otra dos grandes ramas.