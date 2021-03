Cae red de venta ilegal de medicamentos, con 15 detenidos y tres investigados

La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado una banda dedicada a la venta ilegal de medicamentos y al blanqueo de capitales, que operaba en farmacias, gimnasios y tiendas de suplementos de alimentación deportiva, en una operación que se ha saldado con quince detenidos y tres investigados.

Los envíos se realizaban a clientes de todo el país mediante empresas de paquetería y el grupo importaba desde distintos países de Europa (Portugal, Moldavia o Bulgaria), China y Sudamérica paquetes con los fármacos para introducirlos ilegalmente en el mercado español, según un comunicado del instituto armado.

En la operación, denominada Disolución, se han intervenido 7.365 dosis de múltiples medicamentos adquiridas de forma irregular, no solo anabolizantes, sino también aquellos que reducían los efectos secundarios de estos, como el aumento de las glándulas mamarias en el hombre o la impotencia sexual.

También han sido incautados 11.154 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama, valorados ambos en 90.000 euros, y dos uniformes de policía local que usaba uno de los miembros en delitos anteriores de vuelcos de drogas (en la actualidad ya prescritos).

La investigación de este caso comenzó en julio de 2018 tras hallar la Guardia Civil anabolizantes en un vehículo al realizar un control rutinario en la localidad alicantina de Torrevieja.

Tras solicitar la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, los agentes descubrieron que los medicamentos eran dispensados de forma ilegal directamente en tres farmacias de los municipios alicantinos de Almoradí y San Miguel de Salinas.

En concreto, un farmacéutico y dos auxiliares de esos establecimientos hacían acopio de medicamentos con recetas de clientes que no adquirían la totalidad de las dosis prescritas para posteriormente venderlas a miembros de la organización.

La distribución de esta mercancía se efectuaba por distintos medios: uno de ellos era a través de un preparador de culturismo, el cual resultó ser uno de los cabecillas, quien derivaba a sus clientes al resto de miembros de la red con el fin que consiguiesen los fármacos que les indicaba.

Otro método de distribución consistía en que, mediante una empresa distribuidora de suplementos de alimentación deportivos situada en la provincia de Valencia, se hacían pedidos y se facturaban como tales, mientras al cliente se le hacían llegar los medicamentos de manera fraudulenta.

Además, dos establecimientos de venta de productos de suplementos de alimentación deportiva en las localidades de Torrevieja y Almoradí distribuían entre sus clientes de igual forma, sin ningún tipo de control, este tipo de fármacos.

Los responsables de la banda no solo vendían los productos, pues ocasiones los llegaban a inyectar, llegando a provocar que un hombre tuviera que ser intervenido quirúrgicamente a causa de una infección originada por ello.

No obstante, los efectos adversos no se daban por ser inyectados por personas no cualificadas, sino que llegaban a producir problemas renales y orín de color negro, según la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha arrestado a los tres presuntos cabecillas de la red acusados de los delitos contra la salud pública, intrusismo laboral y blanqueo de capitales.

Otros doce presuntos integrantes han sido detenidos por un delito contra la salud pública. Además han sido investigados otros tres hombres y dos mujeres, todos ellos españoles, de entre 25 y 38 años, por un presunto delito contra la salud pública.

Tras ser puestos a disposición judicial, todos los detenidos han quedado en libertad con cargos.