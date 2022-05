El CAC celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una 'Green Weeks'

El CAC Málaga, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, organiza su evento anual 'Green Weeks', un mes de actividades comprometidas con la ecología, la naturaleza, la lucha contra la contaminación y el desgaste de recursos, la educación en el reciclaje y las energías renovables, que acogerá más de una veintena de actividades entre conferencias, proyección de cine, talleres con artistas, visitas comentadas, danza y yoga.

Las actividades tendrán lugar del 5 al 30 de junio y será necesario inscripción a través de la plataforma de Evenbrite, según han indicado en un comunicado.

Las jornadas darán comienzo el 5 de junio con la actividad online Green Reels a través del perfil de Instagram del museo (@cacmalaga) donde se comentarán una selección de piezas artísticas expuestas en el centro de arte relacionadas con la naturaleza, además de un pequeño juego mediante 'stories' que pondrá a prueba los conocimientos de los usuarios. La actividad tendrá lugar los martes 7, 14, 21 y 28 y los viernes 10, 18 y 24 a las 12.00 horas.

El domingo 5 de junio también tendrá lugar la publicación del podcast 'Arte y naturaleza' elaborado por Natalia Cardoso realizado en colaboración con Apuntes de Arte con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

El ciclo de cine francés 'Paisajes y acción' organizado en colaboración junto al Institut Français de Cinema, Festival de Cine Francés de Málaga y Alliance Française Málaga está compuesto por una selección de películas bajo los títulos Rouge del director Farid Bentoumi (2020), Au nom de la terre de Edouard Bergeon (2019) y Trois jours et une vie del director Nicolas Boukhrief (2019).

Las proyecciones tendrán lugar los martes 7, 14 y 21 de junio a las 19.00 horas en el salón de actos del centro. Aforo limitado previa inscripción en Evenbrite.

La 'Green Weeks' acogerá diversas conferencias gracias a la colaboración de la asociación Aulaga que dará a conocer más sobre la labor que desempeñan para mejorar y mantener el medioambiente el miércoles 08 de junio a las 19.00 horas.

Además, Enrique Nadales, Responsable de la Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental del Área de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, comentará los hábitos medioambientales que se pueden cambiar en casa y las recomendaciones para usar estos objetos, el martes 14 de junio a las 12.00 horas en el salón de actos del CAC Málaga. Las conferencias serán gratuitas previa inscripción en Evenbrite.

Por otro lado, tendrán lugar varios talleres como el Taller educativo ON/OFF del consumismo impartido por el colectivo de profesores Teachers for future en el que se darán a conocer aspectos relacionados con el reciclaje y la lucha contra la contaminación el viernes 10 de junio a las 18.00 horas previa inscripción en Evenbrite o el taller para familias Ecoart impartido por la artista sevillana, Veredas López donde trabajarán con materiales desechados que convertirán en obras de arte el sábado 18 de junio a las 11.00 horas. Aforo limitado con inscripción en coordinacion@cacmalaga.eu.

La danza también tendrá cabida en estas jornadas con la actuación de las bailarinas de danza contemporánea, Paula Campos y Andrea Muñoz que interpretarán las piezas 'Para evitar que te derrames' y 'Mano derecha al rojo' que tendrá lugar en la sala expositiva del centro el sábado 18 de junio a las 13.00 horas previa inscripción en Evenbrite.

Las visitas comentadas por la exposiciones temporales de Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting de Julian Schnabel, del artista belga, Ben Sledsens y 99 cosas de Cristóbal Quintero. Además se ha incorporado un itinerario especial relacionado con la temática del medioambiente 'Repensar el entorno' en el que se invitará a reflexionar sobre la oposición entre entorno urbano y naturaleza a través de las obras del CAC Málaga.

Las visitas tendrán lugar de martes a jueves en horario de 12.00 horas y 17.00 horas y será necesaria inscripción mediante Evenbrite.

Por último, en la sala expositiva de CAC Málaga - La Coracha situada en Subida de la Coracha, se desarrollarán varias actividades como la visita comentada y taller de la mano del artista Cristóbal Quintero que actualmente expone la muestra 99 cosas en dicho espacio y que tendrá lugar el viernes 17 de junio a las 19.00 horas y será necesaria inscripción a través de la plataforma de Evenbrite.

Asimismo, el jueves 30 a las 19.00 horas se clausurará las jornadas de la Green Weeks con el taller de yoga impartido por Estefanía Mallorquín en la explanada delantera de la sala expositiva donde la naturaleza y el arte se convierten en la mejor inspiración. Inscripciones en yogaconfani@gmail.com

Las jornadas de la Green Weeks podrán seguirse a través del hashtag #CACGreenWeeks en el que se compartirán imágenes e impresiones de los participantes.