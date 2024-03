El Cabildo de Tenerife abre una convocatoria dirigida a artistas para la Bienal Contemporánea TEA

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) ha abierto un nuevo proceso selectivo para elegir a los artistas que deseen formar parte de la Bienal Contemporánea de TEA, una exhibición colectiva que se celebrará en septiembre.

Curada por Raisa Maudit y Àngels Miralda, esta bienal permitirá un encuentro de prácticas artísticas contemporáneas a través de una docena de proyectos cuyos procesos y transmisión sirvan como marco para el debate público.

Este nuevo proyecto parte de la convicción de que la experiencia y el aprendizaje estético brindan la posibilidad de abrir procesos y conversaciones situadas en el contexto en el que se inscriben.

Las personas interesadas en participar en esta selección -que de ser elegidas percibirán 4.000 euros en concepto de premio- disponen hasta el 2 de abril para hacer llegar sus propuestas, que pueden ser tanto de carácter individual como colectivo.

Los criterios de selección están abiertos a la interdisciplinariedad y a metodologías de trabajo donde se valorará especialmente el carácter experimental de las propuestas y de los procesos que tengan la capacidad de abrirse al público a través de talleres o acciones colaborativas.

Las bases al completo de esta convocatoria se encuentran disponibles en la web de TEA Tenerife Espacio de las Artes (www.teatenerife.es) en el apartado de Convocatorias. En ellas de detalla que la documentación requerida deberá enviarse a la dirección de correo electrónico tea@tenerife.es.

El proceso de selección se producirá en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. Los principales criterios a los que se someterán a evaluación las propuestas son los de calidad de la propuesta, su viabilidad y pertinencia.

Raisa Maudit es artista, comisaria, escritora y directora del Espacio de Arte Contemporáneo Storm And Drunk con formación en arte contemporáneo, música clásica, composición, programación, desarrollo de videojuegos.

Recurre a sistemas de representación para analizar y mostrar las contradicciones y puntos ciegos de los relatos dominantes del sistema y las posibilidades performativas de la identidad usando procesos poliédricos donde música, escenografía, performance, texto, vídeo, escultura, instalación, robótica o comisariado se entremezclan para plantear otras realidades posibles.

Su obra ha estado presente en MUSAC, Gitte Böhr Galerie (Berlín), galería Códice (Nicaragua), CA2M, Kingston Gallery (Los Ángeles) o Konsthall C (Estocolmo, entre otros. Ha recibido premios y becas como Generaciones 2019, Injuve 2015, Ayudas a la Creación 2019 del Ayuntamiento de Madrid y Área 60 de TEA.

Maudit ha escrito libros como Cartas a Wolf, Las Disidencias con el comisario y director de Index Foundation Marti Manen, y Días de Ira. Desde 2020 forma parte del grupo de investigación internacional Visionary Women Reseach Group, centrado en el estudio de las relaciones entre espiritualidades disidentes, feminismo y arte.

Ha comisariado exposiciones en Estocolmo, Lanzarote o Manchester. Junto al artista y comisario Andrés Senra dirige el proyecto comisarial de estudios no normativos La Academia Desposeída, entretejiendo redes entre espacios, museos y agentes como el Centro de Documentación de MNARS o Union Docs Center for documentary art de Nueva York. En 2023 fue la directora del programa de residencias internacional de investigación artística Producción 0: Una detonación invisible en TEA.

Àngels Miralda es escritora y comisaria residente en Ámsterdam y Barcelona. Su línea de trabajo se enfoca en la materialidad de la producción artística como una metáfora de procesos globales de circulación y geopolítica del punto de vista de su especialización en arte povera.

Ha organizado exposiciones en Something Else III (Bienal de El Cairo, bajo la dirección artística de Simon Njami), Radius CCA (Delft), P////AKT Foundation (Ámsterdam), Garage (Nicosia), Tallinn Art Hall (Estonia), Centro Letón de Arte Contemporáneo (Riga), MGLC-Centro Internacional de Artes Gráficas (Ljubljana), Galerija Miroslav Kraljevic (Zagreb), Museu de Angra do Heroísmo (Azores), y el Museo de Arte Contemporáneo (Santiago de Chile).

Es editora en jefe de Collecteurs Magazine (Nueva York), contribuye a varias publicaciones especializadas en arte contemporáneo incluyendo Terremoto (México), Arts of the Working Class (Berlín) y A*Desk (Barcelona). Además de ello, cabe resaltar que fue escritora en Artforum del 2019 al 2023.