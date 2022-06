Caballero señala al PSdeG el "reto" de cambiar su dinámica en autonómicas, con un Rueda que "no es lo mismo que Feijóo"

Admite que se equivocó con Sánchez, elogia su "inmensa colección de logros" y anima a que agote la legislatura

Aspira a superar los 20 ediles y repite que su vida política acabará en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ve las elecciones autonómicas como un "reto" para su partido en Galicia, y también para su secretario xeral, Valentín González Formoso, después de tres "situaciones endebles" con los últimos candidatos del PSdeG a la presidencia de la Xunta, y teniendo en cuenta que "Rueda no es lo mismo que Feijóo".

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press, en la que ha insistido en que le gusta "poco" hablar del partido porque, como ha vuelto a repetir, su papel político se limita a ser "alcalde de Vigo". "Mi proyecto implica que estoy más allá del partido, y mi presencia en el ámbito del partido ya existe, se llama Ejecutiva de España. Ese nivel me gusta", ha matizado.

Con todo, ha reflexionado, las próximas municipales, que se celebrarán en 2023, "pintan bien" para las candidaturas socialistas y "da la impresión de que hay una especie de situación estable" en Galicia. "Hay una presencia importante del PSOE en los municipios que me agrada, es muy buena para Galicia", ha subrayado.

Asimismo, ha vaticinado que los resultados socialistas en la comunidad también serán buenos en las elecciones generales que, si no hay cambios, serán también en 2023, y se ha mostrado "seguro" de que el PSOE "va a volver a ser la fuerza política más votada en Galicia" en esa cita.

"CAMBIAR LA DINÁMICA" DEL PSDEG EN AUTONÓMICAS

"El reto de Valentín es conseguir que eso tenga continuidad en las elecciones autonómicas (...) conseguir que esa buena situación política en España y en las municipales se traslade a las autonómicas", ha remarcado, y ha recordado que el PSdeG ha pasado por "tres situaciones endebles con Pachi (Vázquez), Leiceaga y Gonzalo (Caballero, su sobrino)", y ahora debe "cambiar esa dinámica".

Ante ese escenario, Abel Caballero ha hecho una reflexión: "Es cierto que no es lo mismo en Galicia Feijóo que Rueda". Según ha añadido, él mismo lo pudo constatar en un acto esta semana, en el que estuvo presente con el presidente de la Xunta.

"Cuando yo salí a hablar el pabellón se vino abajo con los aplausos, cuando habló el presidente de la Xunta... muy tibios", ha apuntado, antes de reiterar que "no es lo mismo Rueda que Feijóo, y esto es compartido por todos los ciudadanos de Galicia".

Sin embargo, el regidor olívico ha eludido pronunciarse sobre si el propio González Formoso debe ser candidato a la presidencia del gobierno gallego, porque el partido tiene su procedimiento para elegir a los candidatos y hay que ser "respetuosos". "Tiene que ser la gente quien lo diga, yo decidiré sobre la marcha, y haré público mi voto", ha añadido.

Del mismo modo, también ha rechazado manifestarse sobre la estrategia que debe seguir el PSdeG de cara a esos comicios, o si debe haber un acercamiento al BNG, porque esa decisión compete "a los que llevan el partido".

SÁNCHEZ, "LÍDER EN EUROPA" Y "POLÍTICO DE EXTRAORDINARIO NIVEL"

Con respecto a la política nacional, Abel Caballero no ha escatimado en elogios hacia Pedro Sánchez, a quien ha calificado como "político de extraordinario nivel". "Este país 'cuelga', en términos de estabilidad política, de Pedro Sánchez. Es la única garantía que hay en el país, y el país lo sabe", ha proclamado, y ha añadido que el presidente del Gobierno es "un líder en Europa".

Cuestionado acerca de su cambio de opinión acerca de Sánchez, teniendo en cuenta que apoyó a Susana Díaz en la primarias de 2017, Abel Caballero ha reconocido su "equivocación". "Fue una equivocación, me equivoqué, con todo el cariño a Susana, que es una gran política. Pero se demostró en la moción de censura que la persona clave era Pedro Sánchez", ha afirmado.

El alcalde de Vigo ha subrayado que su relación con el presidente del Ejecutivo y con su equipo es "maravillosa", y que, en las cuestiones en que hay discrepancias (como la descentralización del IEO, o la línea de Alta Tensión para Balaídos), él reclama lo que corresponde a la ciudad como hacía con el Gobierno del PP.

Además, ha animado a Sánchez a continuar "como lo está haciendo: generando empleo, con unos fondos europeos que empiezan a fluir a raudales, elevando el salario mínimo, haciendo un Ingreso Mínimo Vital..., una inmensa colección de logros". Todos esos "logros", así como los "datos de empleo superlativos" o la "reforma laboral", Abel Caballero los ha atribuido a "decisiones de Gobierno".

"Hay que pensar en términos de país, esto es un Gobierno, da igual quienes sean los ministros (...) ¿y quién dirige el gobierno? Pedro Sánchez", ha señalado, ante la observación de que los ejemplos enumerados corresponden a áreas de Gobierno de Unidas Podemos.

ADELANTOS ELECTORALES "INASUMIBLES"

Abel Caballero ha asegurado que Sánchez "va a agotar la legislatura" y ha expresado que "los mandatos se tienen que agotar". A su juicio, "los mandatos deben durar cuatro años" y los adelantos electorales "por interés partidario" son "inasumibles en la cultura política actual".

Al respecto, ha recordado que los electores "castigaron" al PP tras el adelanto electoral en Castilla y León y, aunque ha reconocido que "a Ayuso le salió bien", quizá "si no hubiera adelantado, habría sacado mejores resultados".

"ASPIRO A MÁS, NO DESCARTO MÁS DE 20 CONCEJALES"

Con respecto a sus propias expectativas de cara a las próximas elecciones municipales, Abel Caballero no se pone límites. "Yo aspiro a más (...), a seguir teniendo un inmenso apoyo, y no descarto más de 20 concejales. Nunca se dio, pero tampoco antes un partido en Vigo tuvo 20 de 27 concejales", ha afirmado, y ha recordado que su proyecto político "sigue igual de vivo que hace 5 ó 7 años".

Caballero ha insistido en que su intención es permanecer en la Alcaldía al menos "20 años más", lo que supondría llegar como regidor a los 94 años. "Mucha gente me dice 'preséntate a la Xunta que ganas', y seguramente ganaría si me presento, pero no está en mi panorama", ha aseverado el alcalde, que fue candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta en 1997, con el peor resultado de su partido (en número de escaños) en elecciones gallegas hasta ese momento.

"Mi panorama político es Vigo, y yo de aquí me iré a mi casa, o a otro sitio que todos sabemos cuál es...es la edad, y la edad está ahí. Aquí será el final de mi vida política, y a lo mejor de mi vida personal también, no hay que descartarlo nunca", ha proclamado.

El alcalde ha subrayado que su objetivo es mantener el "entusiasmo" en Vigo y, hasta el momento, sus decisiones tienen amplio respaldo popular. Ni siquiera ha afectado a su valoración el caso del funcionario condenado por 'enchufar' en una concesionaria municipal a la cuñada de Carmela Silva.

De hecho, cuestionado acerca de por qué el Ayuntamiento no se había personado en la causa como perjudicado, pese a que se malversaron más de 100.000 euros de dinero público, Caballero se ha limitado a señalar: "No tengo ni idea (...) yo sigo siempre lo que dicen los juristas del Ayuntamiento, y los juristas lo decidieron así".

"MALTRATO" DE LA XUNTA A VIGO

Con respecto a su relación con el gobierno gallego, Abel Caballero ha reiterado que, si la llegada de Rueda supone un cambio de actitud hacia la ciudad, él será el primero en aplaudirlo, pero las primeras decisiones denotan que la Xunta "retoma posiciones anteriores".

El alcalde ha reiterado que la Xunta tiene una "deuda histórica de 2.258 millones" con Vigo y "la ciudad es consciente de lo que pasa". "Todo el mundo sabe en la ciudad que nos maltratan", ha sentenciado, y ha señalado que, por ello, los vigueses "castigan electoralmente" al PPdeG.