Caballero reivindica su compromiso con el PSPV e insta a Bielsa a integrar a "la mayoría del partido"

La hasta ahora secretaria provincial del PSPV de Valencia, Mercedes Caballero, reivindica su "compromiso" personal con el partido tras perder este domingo las primarias en las que salió elegido Carlos Fernández Bielsa, al que ahora insta a integrar a la "mayoría" de los socialistas valencianos. "No hablo del 51%; si puede ser al 100%, mejor", asevera.

Caballero, en declaraciones a Europa Press, valora así el resultado de las elecciones en las que Bielsa, alcalde de Mislata, se impuso con una amplia mayoría del 78,84% de los votos, preguntada por su futuro y por si mantiene su oferta de integrarse en el nuevo equipo.

"De una etapa se pasa a otra y punto", recalca, y recuerda que siempre defendió que las primarias no son "un proceso traumático en absoluto". "Somos dos compañeros y la gente que ha votado ha considerado que era el momento de que yo diera un paso al lado", afirma.

Dicho esto, la exsecretaria provincial destaca que desde hace meses defendió que tenía "la responsabilidad y el compromiso" de aunar una candidatura única, lamentando que no fue posible al rechazar Bielsa la semana pasada su integración.

Es algo que cree que ahora está "en manos de la nueva secretaría general": establecer una dirección en la que está representada la mayoría del partido. "Tenemos un reto muy importante de sacar a la ciudadanía de la crisis sanitaria y económica y de ganar elecciones", recalca.

DESCARTA ENFRENTAMIENTOS

Eso sí, remarca que las conversaciones para ello entre ambos se han producido "desde hace meses y siempre tienen que seguir", ya que no cree que los resultados se tengan que ver como un "enfrentamiento". "Se ha votado y ya está", abunda, y recuerda que lleva 20 años afiliada al partido y solo cuatro con responsabilidad orgánica.

Por tanto, para Caballero, que a partir de ahora ya no tenga esta responsabilidad no significa que su compromiso con el PSPV y con la ciudadanía sea diferente: "No ha cambiado ni un ápice, al contrario. Soy diputada autonómica hasta el final de la legislatura y miembro de este partido".

Así insiste en que su "principal responsabilidad" es el escaño en Les Corts, además de explicar que felicitó personalmente a Bielsa, que ahora pretende tomarse un par de días de Alicante y que no ha hablado con el líder del PSPV, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

"REALIDADES DIFERENTES" EN ALICANTE Y CASTELLÓN

Sobre los otros ganadores de las primarias --Alejandro Soler en Alicante y Samuel Falomir en Castellón--, Caballero remarca que son "realidades diferentes" y que felicitó a ambos y pudo hablar con el exsecretario en Castellón, Ernest Blanch. Se muestra segura además de que tanto él como el exsecretario en Alicante, el alcalde de Alcoi, Toni Francés, seguirán trabajando por el partido "como no puede ser de otra manera".

Por último, preguntada por si la militancia echará en falta una representante femenina al frente del PSPV de Valencia, insiste en que los resultados son los que son y hay que aceptarlos porque demuestran la voluntad de la mayoría. "Muchos compañeros y compañeras no son secretarios generales ni tienen grandes cargos institucionales y siguen siendo referentes de las ideas del PSOE", puntualiza.