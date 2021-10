G. Caballero y Formoso evidencian sus diferencias con reproches sobre resultados electorales y el espacio ideológico

El actual secretario xeral pide el apoyo para seguir avanzado "desde la izquierda" y su rival llama a "recuperar la ilusión" en un debate cordial

Los aspirantes a la Secretaría Xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, han escenificado en la noche de este miércoles las diferencias de sus proyectos para la formación en un debate celebrado a dos días de las primarias y en el que se han lanzado reproches sobre los resultados de las elecciones autonómicas, el espacio ideológico de cada candidatura y la defensa de la labor del Gobierno centra en Galicia. Todo ello desde un tono cordial.

En el evento celebrado en la sede del PSdeG en la capital gallega y que ha arrancado a las 23,00 horas, Gonzalo Caballero ha aprovechado sus primeros minutos para defender el trabajo hecho a lo largo de sus cuatro años al frente del partido y para pedir a la militancia el apoyo para seguir avanzando "desde la izquierda", y sin "retroceder".

Así, ha recordado que, durante su mandato, por primera vez en la historia de la democracia el PSOE fue primera fuerza en Galicia en unas elecciones generales y ha puesto también en valor su trabajo hecho durante la covid. "Es un inmenso honor ser secretario xeral del PSdeG", ha destacado Caballero, que ha sostenido que a esta responsabilidad dedicó todo su "esfuerzo, capacidad y tiempo" para construir "el mejor PSdeG" con el apoyo de la militancia.

Enfrente, el secretario provincial del PSOE coruñés y presidente de la Diputación de A Coruña ha aprovechado sus primeros minutos para destacar que procede de una familia humilde, con siete hermanos, y para poner en valor trayectoria municipal al frente de la Alcaldía de As Pontes, donde pasó el Partido Socialista pasó de tener un concejal a 12. "Ahora nos encontramos con un escenario donde tampoco nos queremos resignar a que Galicia sea un territorio del PP", ha señalado antes de abogar por que PSdeG "vuelva a ser vehículo de la ilusión". "Galicia no es del PP, es dueña de su futuro", ha incidido.

Tras ello, Formoso ha dado comienzo al primer bloque, una apartado en el que ha puesto en valor el ejercicio de "integración" que él mismo hizo para la estructura provincial del partido en A Coruña frente a una ejecutiva nacional gallega en la que ha criticado que no haya "ni una sola persona" que fuese integrada. "Quiero un partido integrador, donde ningún compañero sienta que sobre", ha apuntado.

A ello Gonzalo Caballero ha replicado asegurando que él incorporó a "toda" la candidatura de Xoaquín Fernández Leiceaga y ha vuelto a mostrar su rechazo a que el PSdeG se convierta en una "máquina trituradora de líderes". Así, ha recordado que Emilio Pérez Touriño llegó a la Presidencia de la Xunta de Galicia después de que los socialistas volviesen a elegirlo como líder tras perder unas elecciones en las que el PSdeG quedó como tercera fuerza. "Cuando llegamos a la Xunta fue cuando consolidamos el proyecto", ha subrayado.

"FALTA DE AUTOCRÍTICA"

Dicho esto, Valentín González Formoso ha afeado al actual secretario xeral la "falta de autocrítica" de su dirección tras los resultados obtenidos en las autonómicas, que el propio Gonzalo Caballero vinculó a la llegada de la pandemia. "Algo pasó para que la ciudadanía no cogiese la papeleta roja", ha señalado Formoso para recordar que los gallegos sí optaran por el PSOE en las generales y las municipales.

Por su parte, Caballero ha apuntado que tanto Felipe González como Pedro Sánchez perdieron elecciones antes de ser presidentes y ha sostenido que Formoso fue cuarta fuerza en su primera vez como candidato en As Pontes antes de convertirse en alcalde. "No podemos cambiar de entrenador cada temporada", ha subrayado.

Sobre los resultado electorales, el también presidente de la Diputación de A Coruña aprovechó una de sus intervenciones para trasladarle una encuesta del CIS en la que, según ha indicado, se muestra a Gonzalo Caballero como candidato con menor tirón. A este argumento el político vigués le ha replicado asegurando que su modelo no representaba "una garantía" para la victoria y recordando que en Pontevedra, provincia por la que él se presentaba, el partido subió en dos escaños. "Si en A Coruña hubiese el mismo comportamiento que en Pontevedra y Ourense, hoy presidiríamos la Xunta", ha afirmado.

Además, en este punto, el actual secretario xeral del PSdeG ha reprochado a Formoso que no estuviese en uno de los mítines centrales de Pedro Sánchez en Galicia con motivo de las últimas elecciones generales pero sí optase por comparecer públicamente con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo "una semana antes". A ello Formoso ha respondido asegurando que no se trata de mantener posturas "hooligans" y que a Sánchez "no le preocupa" que él falte a un mitin, sino que el PSdeG "esté al lado de los trabajadores".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"ABRAZO DEL OSO"

"Feijóo también me lo intenta hacer a mí, dar el abrazo del oso para confundir al electorado sobre cuál es nuestra posición", ha censurado Gonzalo Caballero, antes de que Formoso asegurarse que hay que tener "capacidad para hablar con todo el mundo". "Abrazo del oso es permitir que el Gobierno del PP siga con mayoría absoluta en Galicia", ha incidido.

Tras los reproches sobre resultados electores y el trabajo en las campañas, los aspirantes han vuelto a debatir sobre la situación interna del PSdeG, un punto en el que Formoso ha insistido en sus críticas por la falta de esfuerzo integrador de Caballero, quien ha apelado a la "lealtad" en el socialismo y ha sostenido que "a largo del último año hubo ciertos comportamientos que no fueron óptimos".

Por último, Gonzalo Caballero, que se ha comprometido a "seguir sudando la camiseta del PSdeG, ha finalizado pedir un voto "en libertad y rebeldía" para "seguir avanzado" por la izquierda; mientras que Formoso ha reivindicado un PSdeG "capaz de ganar elecciones" y ha apelado a construir un partido "más fuerte", que "se identifique con Galicia".

El debate, que se ha prolongado más allá de la madrugada y que ha sido retransmitido por streaming, se ha caracterizado por el tono cordial, con referencias por parte de ambos candidatos a la necesidad de trabajar todos juntos por el PSdeG.