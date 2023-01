La Cabalgata de las 'Magues de Gener' recorre València para "salvar" el planeta con "paz, cultura y felicidad"

Las 'Magues de Gener' han recorrido este domingo, por octavo año consecutivo, las calles del centro de València en una cabalgata que, al ritmo de batucadas, bailes y grupos de 'dolçaina i tabal', ha reivindicado "la paz, la cultura y la felicidad" como herramientas para "salvar el planeta".

Bajo el lema 'Salvem el planeta', se ha iniciado el desfile a las 11.30 horas en el Parterre y ha continuado por las calles de la Paz y San Vicente para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento. El evento ha sido organizado por la Societat Coral el Micalet para celebrar el solsticio de invierno.

Las 'Magues de Gener', que este año han sido encarnadas por la actriz, pedagoga teatral y directora María Colomer (Libertad); la formadora en prevención de violencia de género y presidenta de la Escuela de Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel Àngela Escribano (Igualdad) y la poeta y pedagoga Irina Yellows (Fraternidad-Sororidad) --tras la renuncia de la periodista y 'podcaster' Carmen Alonso--, han llegado a la plaza del Ayuntamiento acompañadas de 'muixerangues', gigantes y cabezudos, y de una actuación del cantante Pau Alabajos.

Tras la actuación, las tres 'Magues de Gener' se han dirigido a los presentes desde el balcón del Ayuntamiento, donde han sido recibidas por el alcalde de València, Joan Ribó.

María Colomer, la maga 'Libertad', ha destacado que la libertad "es un derecho que da alas para crear, imaginar y soñar". "Es la luz que ilumina el camino y nos ayuda a caminar sin miedo", ha subrayado.

Además, ha incidido en que "la libertad de uno acaba donde empieza la del otro" y en "el respeto a opiniones diferentes" para "poder resolver problemas con quienes piensan igual y con quienes piensan diferente". "Mi deseo es que todas las personas tengamos libertad de decidir quienes queremos ser y a quien queremos querer", ha expresado.

"MUCHA MAGIA"

Por su parte, Irina Yellows, la maga 'Fraternidad-Sororidad', ha defendido que este mundo "necesita mucha magia, pero también cultura, solidaridad y compañerismo porque si no, no podemos estar en paz". Respecto al lema de este año, Yellows ha señalado que no solo se limita al ecologismo, sino que "también ocupan otros valores como la paz, la sororidad o la solidaridad para echar una mano al prójimo".

En este sentido, ha invitado a los niños a que "pidan perdón a sus compañeros cuando cometan errores". "Podemos pedir perdón siempre y cambiar porque, al final, todo lo que hacemos es nuestra esencia", ha resaltado, al tiempo que ha agregado que el solsticio de invierno "es una oportunidad para abrir una puerta de sabiduría, unión y felicidad".

Finalmente, Àngela Escribano, la maga 'Igualdad', ha expresado que su deseo es que todos los niños "sean iguales sin importar de donde vengan, su color de piel, su idioma o su nacionalidad". Igualmente, ha reivindicado que niños y niñas "tengan las mismas oportunidades, las mismas condiciones y los mismos derechos".

"Que nadie os quite la idea de soñar con un mundo donde la igualdad es posible y necesaria para conseguir una sociedad más feliz", ha destacado. La maga 'Igualdad' también ha incidido en que "solo tenemos este planeta, por lo que hay que ponerse las pilas y reflexionar sobre las actitudes que hay que cambiar para salvarlo".

Al finalizar las intervenciones, las tres magas se han despedido con el grito "Felicidad, paz y cultura" y se han unido a la celebración, como colofón final, los grupos de 'muixerangues'. En total, la cabalgata ha contado con más 550 personas de 40 agrupaciones como muixerangues, gigantes y cabezudos, conjuntos de música tradicional, corales, batucadas, grupos de danza, profesionales del circo o diferentes asociaciones culturales.

A lo largo de la cabalgata se han repartido diferentes obsequios y recuerdos a los niños como los cuentos 'Matilde Salvador. Una vida musical', libretas hechas a mano, rosas de papel, puntos de libro, pulseras, caramelos y chapas de la 'Festa de la Infantesa'.

EL MICALET, "EJEMPLO DE INCLUSIÓN"

Preguntadas por la renuncia de la periodista y 'podcaster' Carmen Alonso, quien iba a encarnar a la maga 'Fraternidad-Sororidad', para "no compartir espacio" con una persona que "incita al odio" contra las personas trans, en alusión a Ángela Escribano, Yellows ha defendido que el Micalet "es un ejemplo de inclusión".

Colomer ha subrayado su defensa por la libertad de expresión y que "la libertad de uno acaba donde empieza la del otro". Y, por su parte, Escribano no ha querido pronunciarse porque "es el día de la infancia".

Por otra parte, durante la intervención de la maga 'Igualdad' en el balcón del Ayuntamiento, una de las integrantes de la Jove Muixeranga de València ha ondeado una bandera trans en relación a la polémica de la renuncia de Alonso.

"TODA LA MAQUINARIA MUNICIPAL"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha lamentado que Ribó "haya puesto de nuevo toda la maquinaria municipal al servicio de las Reinas Magas: cortado el tráfico, vallas cedidas, dispositivo de Policía Local y recepción en el consistorio".

Catalá ha criticado, según ha indicado la formación en un comunicado, que el gobierno municipal "apoye con una subvención nominativa de 25.000 euros esta cabalgata de Magas que nunca ha sido tradición en València".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha lamentado que el gobierno municipal "haya estirado la cabalgata de las reinas magas hasta el final", al tiempo que ha criticado el "empaque institucional" que "se le ha intentado dar con el recorrido y la recepción del alcalde en el balcón del Ayuntamiento".

Además, Giner también ha denunciado la subvención que recibe la Societat Coral el Micalet, ya que, a su juicio, "es una ayuda que le da este gobierno para promocionar sus ideas pancatalanistas, pero que pagan todos los valencianos de sus bolsillos".