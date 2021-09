El CAA debate sobre el futuro de la información taurina en los medios audiovisuales y las redes sociales

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) debatirá el próximo jueves 30 de septiembre en Sevilla sobre los retos y el futuro de la información taurina en los medios audiovisuales y las redes sociales en un foro organizado en colaboración con la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC), y que contará con un grupo plural de periodistas, expertos y aficionados para analizar "los notables cambios que experimenta la información sobre los toros desde hace unos años".

Según ha informado el CAA en un comunicado, un sector de los medios ha optado "por informar sobre la actualidad taurina, pero sin ofrecer espectáculos en directo", y otro "simultanea información y retransmisiones", al mismo tiempo que se percibe cómo los medios digitales y las redes sociales "tienden a relevar a los medios audiovisuales tradicionales en la cobertura de las noticias taurinas".

En el acto se hablará así de "la controversia" sobre el tratamiento informativo de las corridas de toros, de audiencias, de la significación de la tauromaquia dentro de la cultura andaluza, de la crisis provocada por la pandemia, del porvenir que depara al sector o de cómo evoluciona la comunicación taurina.

El foro 'Medios Audiovisuales, Redes Sociales y Tauromaquia', que tendrá lugar en la Sala Helvetia a las 11,30 horas coincidiendo con la celebración de la Feria de San Miguel de Sevilla, reunirá en una mesa redonda a la periodista de Antena 3 Noticias, autora del libro 'Diego Urdiales, retrato de pureza' y redactora durante varios años del equipo de Canal Plus Toros, Elena Salamanca; al director del programa 'Toros para todos' de Canal Sur TV, Enrique Romero; al diputado socialista y "gran aficionado" taurino, catedrático de Matemáticas, ex rector de la Universidad Hispalense y ex consejero de la Junta de Andalucía Antonio Ramírez de Arellano, y al periodista, director del PortalTaurino, profesor universitario y experto en redes sociales, Santiago Sánchez Traver.

Como moderador participará el periodista Francisco Gallardo, creador en 1996 de PortalTaurino como el primer sitio web dedicado al mundo de los toros y coordinador del libro 'Tauromaquia, otra forma de comunicar'. El periodista, profesor y presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, será el encargado de abrir el acto, mientras que la clausura correrá a cargo del delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, quien ejerce de autoridad taurina en la Real Maestranza.

El acceso al foro 'Medios Audiovisuales, Redes Sociales y Toros' en la Sala Helvetia (Paseo de Colón esquina con calle Postigo del Carbón) será libre hasta agotar el aforo disponible, por lo que dada la limitación del mismo, los organizadores ruegan que se confirme asistencia en el correo 'conferencias.caa@juntadeandalucia.es'.