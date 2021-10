C-LM supervisa 58 proyectos de cooperación para el desarrollo, cuya convocatoria se resolverá en próximas semanas

El Gobierno de Castilla-La Mancha valora 58 proyectos recibidos para resolver la convocatoria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se resolverá en próximas semanas.

Así lo ha manifestado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín en la inauguración de la XVIII Jornada Regional de Cooperación para el Desarrollo de Castilla-La Mancha titulada 'El papel de la Cooperación Descentralizada para transformar el mundo', organizada por la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Miguelturra.

La viceconsejera ha agradecido en nombre del Gobierno regional a la Coordinadora de ONGD la organización de esta XVIII Jornada de Cooperación al Desarrollo, y ha destacado la importancia de estas para promover acciones que permitan cumplir y alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible, y proyectar la solidaridad de esta región fuera de nuestras fronteras, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, Guadalupe Martín ha avanzado que la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dotada con 2,3 millones de euros para este año, y que se ha incrementado en un 11,48 por ciento con respecto a la anterior convocatoria, se va a resolver en las próximas semanas.

Además, de los 58 proyectos presentados, "aproximadamente 18 tienen un componente directo de atención a las personas afectadas por el Covid, para evitar que la pandemia se extienda, porque no se no puede olvidar que hay países que aún no tienen vacunada al 10 por cierto de la población", ha subrayado la viceconsejera.

En este sentido, Castilla-La Mancha es una región solidaria "y estamos trabajando en algo que ya avanzó el presidente García-Page como es la compra centralizada de vacunas en la que participan otras comunidades autónomas, algo que vamos a hacer realidad en pocos días", ha puntualizado Guadalupe Martín.

Asimismo, Guadalupe Martín ha destacado que "la colaboración del Gobierno regional con las entidades que trabajan en este ámbito, tiene su espacio de participación en el Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo, órgano de debate y consenso, que tiene como uno de sus próximos objetivos el desarrollo de la Estrategia Regional de Cooperación al Desarrollo".

COORDINADORA ONGD

La Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha La Coordinadora se constituyó a finales del año 1995, por la asociación de 13 ONGD fundadoras, que llegaron a ser 58, de ellas 56 de pleno derecho y dos coordinadoras provinciales invitadas.

Sin embargo, tras el anterior periodo de gobierno regional, algunas ONGD desaparecieron o cerraron sus delegaciones en Castilla-La Mancha, ante la falta de recursos destinados a la Cooperación para el Desarrollo.

Actualmente la Coordinadora está formada por 36 ONGD de ámbito regional y se coordina con los Grupos Locales de ONGD de cada provincia, dedicadas a la Cooperación al Desarrollo con sede en Castilla-La Mancha, y se encuentra consolidada como punto de referencia para las Organizaciones que trabajan en y desde esta región, en colaboración con las administraciones y para la sociedad en general.