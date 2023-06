C-LM pide al MITMA que ayudas europeas a construcción de vivienda se apliquen a suelo privado allí donde no haya público

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que las ayudas europeas de hasta 50.000 euros por vivienda que se construya nueva se puedan aplicar a suelo privado en aquellas zonas donde no haya disponibilidad de suelo público.

A preguntas de los medios, el consejero de Fomento en funciones, Nacho Hernando, ha indicado que el "único cuello de botella" que tiene ahora mismo la Comunidad Autónoma es que le hace falta más suelo público para poder edificar más viviendas para familias jóvenes y para familias trabajadoras.

Por ello, ha solicitado al MITMA, respecto al Programa 6 de los Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que "relaje" la condición de que esas ayudas de hasta 50.000 euros por vivienda que se construya nueva tenga que ser sobre suelo público para aquellas zonas "tensionadas" donde no haya disponibilidad del mismo y se permita que se apliquen sobre suelos privados.

El consejero se ha referido así a zonas de Castilla-La Mancha, tales como la zona de La Sagra, las siete grandes ciudades de la región, o el Corredor del Henares, donde ha afirmado que falta suelo público residencial y sí hay solares que adquirieron empresas privadas y que están sin edificar "porque no salen las cuentas".

"Entiendo que si hay suelo público ese sea el prioritario, pero si no hay suelo público lo que no podemos es dejar de solucionar un problema de un mercado tensionado por una condición que debería impedir que no haya una mayor oferta, que es realmente la mejor solución para un problema de los precios, el que haya más oferta", ha concluido.