C-LM identifica a 657 alumnos susceptibles de tener altas capacidades con un proyecto piloto en marcha en 82 centros

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha identificado a 657 alumnos susceptibles de tener altas capacidades en Castilla-La Mancha, gracias al proyecto piloto puesto en marcha el pasado curso en 82 centros de la región para dar una respuesta educativa a este tipo de alumnado.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Educación, Amador Pastor, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, y la experta en altas capacidades, Marta Tourón.

El consejero ha explicado que con este proyecto se pretende consolidar planteamientos que posibiliten la atención a todo el alumnado en contextos de normalización y de inclusión y, al mismo tiempo, que también dedique una atención "específica, rigurosa y ajustada" a las diferencias individuales que supone presentar altas capacidades.

Para ello se estableció este proyecto piloto el pasado año con horizonte de tres cursos y que está, por tanto, ahora en el ecuador y finalizará el curso que viene, con la participación de 82 centros --17 por provincia-- que pidieron voluntariamente adherirse a este trabajo.

"Hemos garantizado una selección heterogénea de centros, pero sobre todo también de alumnado, por lo que encontramos centros del ámbito rural, en el ámbito urbano, centros que su organización es centro rural agrupado, centros de una línea o centros de dos líneas; es decir, de diferentes tamaños y de diferentes realidades", ha detallado el consejero.

Todo ello fundamentado en un modelo teórico como es la identificación de las altas capacidades o 'talent search', que tiene como objeto detectar en el alumnado sus talentos y después dar una respuesta educativa acorde con el desarrollo de sus capacidades y de sus potencialidades.

TRES FASES

Con todo, Pastor ha explicado que este Plan ha constado de tres fases, la primera iniciada el curso pasado en el que se dio a conocer a los centros el proyecto para explicarles los pormenores del acompañamiento que van a recibir durante tres años por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

También se reforzaron las estructuras de coordinación provinciales con un orientador por provincia que hace de coordinador del proyecto y se hizo la detección del alumnado objeto de este Plan, comenzándose a trabajar con una muestra de 3.814 alumnos correspondiente a la totalidad de alumnos de los centros adscritos.

"Durante los últimos meses del pasado curso ya empezamos a trabajar con esa muestra pero también con los 488 docentes al cargo de esos alumnos, empezando a desplegar acciones formativas para que supiesen cuál es el recorrido y cuál es la identificación de esos talentos y cuál es la labor transformadora que se tiene que empezar a desarrollar para dar una respuesta educativa", ha manifestado el consejero.

La segunda fase del proyecto está teniendo lugar en la actualidad y en ella se están desarrollando actuaciones centradas en la detección e identificación del alumnado con altas capacidades y en dar al mismo tiempo un planteamiento de respuesta educativa.

657 POTENCIALES ALUMNOS

Así, de los 3.814 alumnos y alumnas determinados en la muestra inicial, quedaron seleccionados 1.601, a los que se los sometió a un segundo proceso de identificación en el que seleccionaron a un total de 657 potenciales con altas capacidades.

En la actualidad, a los 657 alumnos escogidos en el segundo cribado se les está realizando un proceso de evaluación psicopedagógico más completo, con objeto de identificarles definitivamente como alumnado de altas capacidades o talentosos y poder así ajustarles la adecuada respuesta educativa. También está previsto continuar con la formación del profesorado, llegando a otros 600 docentes.

Pastor ha explicado que la tercera y última fase del proyecto tendrá lugar el próximo curso escolar 2024-2025 y se centrará tanto en seguir dando una respuesta educativa al alumnado determinado con altas capacidades como en valorar los resultados conjuntos. Además, se continuará con la formación del profesorado.

Al inicio de este curso, igualmente, se publicará una guía de mejora de la respuesta a este alumnado y se continuará con la formación del profesorado.

Con todo ello, el consejero ha manifestado que lo que se pretende desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es detectar a casi la totalidad del alumnado con altas capacidades que hay en las aulas de la región, una vez sea extrapolado este proyecto piloto a toda la Comunidad Autónoma.

PROYECTO "AMBICIOSO Y VALIENTE"

De su lado, Marta Tourón ha afirmado que este proyectos es "verdaderamente ambicioso y muy valiente" porque quiere abordar una cuestión educativa que estaba sin resolver como es la detección del potencial de las altas capacidades en los escolares de la región.

"Es importante entender que una escuela que verdaderamente se llame inclusiva y que quiera atender a la diversidad, no puede no atender a sus alumnos con alta capacidad porque forman parte de los alumnos que tienen en sus aulas los docentes", ha manifestado, para apuntar que no siempre se les ha prestado atención y los datos del déficit en su identificación "son verdaderamente alarmantes".

Lo más importante, ha dicho, no es tanto el porcentaje de este tipo de alumnado que está sin identificar sino que esos números reflejan nombres y apellidos de niños y niñas "que tienen unas necesidades educativas que la escuela tiene que poder intentar responder de la mejor manera posible".

"Es cierto que otras comunidades han querido abordar esta realidad, el querer detectar a los alumnos con alta capacidad y darles una respuesta, pero en muchas ocasiones ha sido una respuesta generalmente temporal y no un proyecto con tanta planificación, con unos años y unas etapas bien planteadas", ha concluido.