Un buzo confirma la existencia de droga en el interior del "narcosubmarino"

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha confirmado este lunes que hay droga en el interior del "narcosubmarino" varado en aguas gallegas, después de que un buzo haya conseguido acceder a su interior.

Aunque el submarinista no ha podido precisar la cantidad, se calcula que podría contener unos 3.000 kilos de cocaína.

Por ahora lo que se sabe es que hay droga porque un submarinista ha podido entrar en este artefacto, ahora bien, la cantidad, hasta que podamos extraerla y pesarla, no lo sabemos exactamente, ha dicho Losada en declaraciones a los medios de comunicación.

El delegado del Gobierno ha añadido que los dos detenidos pasarán este lunes a disposición judicial, una vez concluya la investigación policial, de la que esperan obtener información que permita la localización y detención del tercer ocupante del submarino, que consiguió darse a la fuga.

Me van a permitir que no diga más de lo que puedo decir porque hay muchas líneas de actuación que siguen funcionando tanto por parte de Aduanas, como de Guardia Civil y Policía Nacional, como de los servicios centrales, es decir, es una operación que aún no ha terminado, ha señalado Losada.

En cuanto a las tareas para reflotar el submarino hundido por los narcotraficantes, Losada ha explicado que en este momento la operaciones corren a cargo de la Guardia Civil y de Aduanas y que, en caso de que sea necesario, intervendrá Salvamento Marítimo.

De momento, la Guardia Civil mantiene acordonada la zona e impide el paso a la playa en cuyas aguas se está llevando a cabo la operación. EFE

