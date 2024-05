Buxadé (Vox) critica la "criminalización" al turismo y no apoya limitar la compra de vivienda a extranjeros en Canarias

El cabeza de lista a las europeas cree que hay que movilizar la vivienda vacía y rechaza subir impuestos a nuevos residentes

El cabeza de lista de Vox a las Elecciones Europeas, Jorge Buxadé, ha cargado este miércoles contra el discurso de "criminalización" del turismo cuando es el principal generador de riqueza en Canarias y en ese sentido, se ha desmarcado de las propuestas de CC de limitar la venta de vivienda a extranjeros o subir los impuestos a los nuevos residentes.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Parlamento de Canarias ha insistido en que la criminalización del turismo "empezó por el separatismo en Cataluña" con el "Tourist Go Home", después siguió en Baleares "y ahora llega a Canarias".

Para Buxadé, el problema del archipiélago está en las "200.000 viviendas vacías" que existen en Canarias y que los propietarios no las ponen en el mercado porque "no tienen la seguridad de que uno ocupe su vivienda y no puedan desalojarlo".

"Nosotros tenemos clarísimo que al okupa patada en el culo y si es extranjero, expulsión del territorio nacional", ha agregado.

En ese sentido ha señalado que "eso dará garantías a los propietarios, a todos esos canarios que han comprado una segunda vivienda o una tercera vivienda, de poder alquilarla y seguir generando prosperidad y riqueza".

Al mismo tiempo, Buxadé ha rechazado la propuesta de la formación nacionalista de subir impuestos a los nuevos residentes en Canarias.

"Lo que hay que hacer es bajar radicalmente los impuestos y que el dinero de los canarios esté en el bolsillo de las familias canarias para que puedan adquirir una vivienda, para que puedan emprender, para que puedan prosperar, para que puedan pagar los mejores estudios para sus hijos", ha indicado.

En su opinión, "el dinero no puede estar en manos de unas administraciones públicas que además se lo gastan con todo el dolor de nuestro corazón en subvencionar actividades como el adoctrinamiento ideológico en las escuelas o todos esos chiringuitos que giran alrededor de la inmigración ilegal", ha detallado.

Buxadé, que ha comparecido ante los periodistas en las puertas de la Cámara regional para denunciar que no se le ha permitido intervenir en comisión parlamentaria para exponer el nuevo pacto migratorio de la UE --hubo un acuerdo de la Mesa para trasladar todas las comparecencias de eurodiputados para después de las elecciones europeas en aras de la neutralidad--, ha indicado que el pacto "no va a resolver ni uno solo de los problemas de la inmigración ilegal ni en Canarias ni en ningún lugar de Europa".

Ha comentado que el documento recoge que 30.000 inmigrantes ilegales se repartan por todo el territorio europeo cuando el año pasado "entraron solo en Canarias 40.000" y este año se va camino de "batir todos los récords".

En ese sentido ha apuntado que la norma "no ayuda a Canarias, no ayuda a España y no ayuda a la Unión Europea" y su partido tiene un "firme compromiso en la defensa de las fronteras y en la defensa de la seguridad en Canarias".

AUGURA UN "SORPRESÓN" EN LAS EUROPEAS

Buxadé ha insistido en que "no hay ni una sola medida" en el pacto dirigida a "evitar la llegada de inmigrantes ilegales" o que "obligue" a Marruecos a colaborar en el "tráfico ilícito de inmigrantes o en la aceptación de todos los marroquíes que residen ilegalmente en territorio nacional".

De cara a las elecciones europeas ha advertido a PSOE, PP y CC de que "se van a llevar un sorpresón" con "millones de españoles" que van a votar a Vox y "millones de europeos van a votar a partidos conservadores y patriotas en Europa".

Así, ha adelantado que a partir del 10 de junio van a "revisar" el Pacto de Asilo y Migración porque quieren "fronteras seguras para tener barrios seguros".

Al mismo tiempo ha propuesto también la "derogación del Pacto Verde" porque el sector primario de Canarias "no puede quedar sometido a los arbitrarios criterios de los fanáticos del clima que se han apoderado de Bruselas".

Ha dicho que su partido no va a admitir la "destrucción" del sector primario y ha ofrecido a su partido, con una "delegación fuerte" en Bruselas, para "poner los intereses de España y por tanto los intereses de Canarias por encima de cualquier otro interés".