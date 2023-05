Buxadé (Vox) afirma que el socialismo supuso "desolación, miseria y subsidio" para Asturias

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha afirmado este miércoles en Oviedo que tras décadas de gobiernos socialistas en Asturias "se ha perdido la gran industria y han traído desolación, miseria y subsidio para toda la comunidad".

Del mismo modo, ha criticado el lema de la FSA para las elecciones autonómicas, 'Llego el momento de Asturias', y ha señalado que "el momento de Asturias era hace 40 años cuando había que dar un futuro a los mineros, a sus hijos y a sus nietos, no ahora".

Durante su intervención en un acto electoral, Buxadé ha criticado las "invocaciones al miedo" contra los resultados electorales de Vox. "La gente tiene miedo porque no hay trabajo, no hay inversiones, no hay actividad no porque gobierne Vox", ha señalado, para añadir que "resultan ridículas las peticiones al voto útil porque el voto útil es el que no engaña y el que es capaz de cambiar las políticas de la izquierda que sólo traen ruina".

Por su parte, la candidata al Principado, Carolina López, ha destacado que un gobierno fuerte no lo puede liderar un "presidente incapaz como Adrián Barbón, que piensa que desde Twitter se gobierna". "Barbón ha demostrado que es el 'presidente influencer' incapaz porque no da soluciones a los problemas de los asturianos, ni es capaz de frenar la despoblación, ni de crear oportunidades de empleo, ni de proteger y defender a la ganadería", ha indicado.

"En todos sus mítines apelan al voto del miedo como si fuéramos el lobo, cuando el único lobo que hay es el que defienden ellos dejando indefensos a nuestros ganaderos", ha indicado, para arremeter posteriormente contra lengua asturiana, que ha calificado de "invento".

Para finalizar, la candidata en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha calificado al alcalde 'popular' de la capital asturiana, Alfredo Canteli, como "la versión asturiana de Pedro Sánchez y a la vista está su gran amistad con Barbón, el que quiere descapitalizar Oviedo".

"Canteli es el Pedro Sánchez de Oviedo, ambos son capaces de pactar con quien sea a cambio de mantener su poder", ha señalado, para indicar que desde el PP les tienen miedo porque Vox "va a bajar los impuestos". Además, ha indicado, en referencia a Canteli, que gestionar "no debe ser repartir dinero a diestro y siniestro para proyectos faraónicos que se alejan de la realidad de Oviedo".