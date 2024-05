Buxadé, contra el pacto verde y el de inmigración, aboga por "patada en el culo" a ocupas

El candidato de Vox al Parlamento Europeo Jorge Buxadé ha insistido este miércoles en que su partido es contrario a los pactos verde y de inmigración de la UE, y ha añadido que en el caso de quienes ocupan inmuebles tiene "clarísimo" que hay que actuar con "una patada en el culo, y si es extranjero con la expulsión" del territorio nacional.

El dirigente de Vox ha hecho estas manifestaciones ante la sede del Parlamento de Canarias, donde ha criticado la "cacicada antidemocrática" que PSOE, CC y PP han cometido contra él, al no dejarle al no dejarle comparecer para explicar a los diputados que el pacto de asilo e inmigración aprobado por el Parlamento Europeo no resolverá ni uno de los problemas que plantea la inmigración ilegal.

Jorge Buxadé ha asegurado que no se le ha permitido comparecer este miércoles, y se le ha invitado a hacerlo el 19 de mayo, porque en realidad "no quieren que se hable de los problemas reales de la inmigración ilegal" en Canarias.

Como muestra de la ineficiencia del pacto ha comentado que se prevé que este año se repartan entre el territorio europeo 30.000 inmigrantes, cuando el pasado año sólo en Canarias entraron 40.000.

Jorge Buxadé ha hablado del compromiso de su partido en la defensa de las fronteras y de la seguridad, y se ha referido a la "inseguridad creciente" que hay en Canarias "derivada" de la inmigración ilegal, que tiene como "responsables políticos" a PP y PSOE, "que votan el 90% igual en el Parlamento Europeo, y, a CC, los socios del PNV".

También ha propuesto la derogación del pacto verde, pues la agricultura, la ganadería y la pesca de Canarias "no pueden estar sometidos a los criterios de los fanáticos del clima que se han apoderado de Bruselas".

Y ha apostillado que en Vox "somos fanáticos de la familias, de la rentabilidad de las empresas, de la agricultura, del plátano, de las hortalizas, de las verduras, de la pesca", y ha agregado que Canarias se merece que los gobiernos canario y español la defiendan en Bruselas.

Jorge Buxadé ha hablado también de las viviendas vacías, y ha comentado que tiene "clarísimo" que a quien ocupa esos inmuebles hay que darle "una patada en el culo, y si es extranjero expulsarle del territorio nacional".

De ese modo, se ha mostrado a favor de dar garantías para que puedan alquilarse las segundas o terceras vivienda y, así, seguir generando prosperidad, al tiempo que ha criticado una subida de impuestos y ha pedido que se "radicalmente".

Jorge Buxadé ha defendido que el dinero esté en los bolsillos de las familias y no de las administraciones públicas, "que lo gastan en subvencionar actividades como el adoctrinamiento" en las escuelas y en los "chiringuitos en torno a la inmigración ilegal".