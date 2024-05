Buxadé acusa a Feijóo de "engañar con la unificación del voto para acabar con la amnistía"

El cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha asegurado que Carles Puigdemont lleva "5 años descojonándose de los españoles en el Parlamento Europeo" y ha acusado al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, de intentar "engañar a los españoles llamando a la unificación del voto para acabar con la ley de amnistía".

Buxadé ha hecho estas declaraciones este sábado en un mitin de las elecciones europeas del 9 de junio en Castelló, en el que ha estado acompañado por el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, y la presidenta de Les Corts, Llanos Masó.

El candidato de Vox ha señalado que "no se puede engañar a los españoles" y ha indicado que "estas elecciones europeas no van de si Sánchez se queda o no se queda o de si se aprueba o no la ley de amnistía" y ha tachado de "estafa" que el PP convoque mañana una manifestación en Madrid para luchar contra la ley de amnistía.

El PP, a su juicio, ha podido parar esa ley planteando el conflicto constitucional ante el Congreso de los Diputados, ante el Tribunal Constitucional, y sin embargo, ha señalado, "diez días después de bajarse los pantalones ante Sánchez y sus socios, decide convocar una manifestación para engañar a los españoles".

Nosotros, ha agregado, "no les vamos a engañar", e igual que Pedro Sánchez "intenta ocultar la realidad económica de España y Europa con conflictos democráticos con Argentina o con Israel, Feijóo intenta engañar a los españoles llamando a la unificación del voto para acabar con la ley de amnistía".

El expresident de la GEneralitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha asegurado Buxadé, lleva "5 años descojonándose de los españoles en el Parlamento Europeo, porque ninguna de esas instituciones que según el PP iba a salvar la unidad de España, lo ha hecho".

El PP, ha indicado, "ha tenido a Ursula Von der Leyen, su jefa, como presidenta de la Comisión Europea y durante 5 años Puigdemont se ha reído de los españoles en la Unión Europea".

Buxadé ha pedido que se hable de Europa en esta campaña y ni el PP y ni el PSOE, ha señalado, "están hablando de Europa", y eso "puede ser porque no tienen ni puñetera idea de qué hacer o para ocultar la única realidad que es que en Bruselas son un coalición".

Preguntado por el hecho de que muchos partidos muevan un discurso sobre le miedo a los partidos de extrema derecha puedan aumentar los votos, Buxadé ha indicado que ese miedo es que "los ciudadanos conozcan la realidad y se adopten las medidas para revertir todo lo que ellos han destruido como el sector pesquero, industrial o agrícola en Castellón".

A preguntas sobre si entre sus compañeros de alianzas a nivel europeo estaría también Alternativa por Alemania, el representante de Vox ha indicado que "los que estuvieron en Vistalegreo: súmelos a todos, desde Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, hasta Víctor Orban, primer ministro de Hungría, el partido Ley y Justicia de Polonia o Marie Lepen", pero "Alternativa por Alemania está fuera de la ecuación".