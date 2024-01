PP busca que letrados confirmen que no puede parar la amnistía en el Senado como pide Vox

El PP ha empleado su mayoría absoluta en el Senado para pedir un informe a los letrados que confirme que, como sostienen los populares, no es posible impedir la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, como les ha exigido repetidamente Vox.

La Mesa del Senado solicitó ayer un informe sobre las consecuencias que tendría no admitir a trámite la ley de amnistía en su paso por la Cámara Alta, a raíz de una petición de los senadores de Vox.

Este miércoles, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha sostenido que piden este informe para "despejar las dudas de aquellos que las que las tengan" y para que aporte "algo más de luz por si alguien vive en la oscuridad".

Además, ha recalcado que la posición del PP "no ha cambiado", lo que implica que el partido de Alberto Núñez Feijóo sigue considerando que no es una opción dentro de la ley no admitir a trámite la ley de amnistía, como Vox les ha reclamado con insistencia, pidiéndoles incluso que presenten un conflicto ante el Tribunal Constitucional.

Denuncia la humillación al PSOE al rechazar Junts la ley de amnistía

El portavoz del PP ha denunciado con múltiples apelativos, esperpento, sainete, vergüenza, escarnio o humillación, lo ocurrido ayer en la votación del Congreso, cuando Junts votó no a la ley de amnistía y la devolvió así a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, para seguir negociando con el PSOE.

"Puigdemont exigió impunidad total y Pedro Sánchez prometió que la entregaría, ahora vienen a exigir lo que les prometió", ha subrayado.

Además, ha exigido al PSOE que aclare "si la linea roja que trazaron ayer es una línea invisible mañana" y ha preguntado también "si la amnistía irá mas lejos incluyendo la alta traición, si Pedro Sánchez arreglará sus problemas con el expresident Carles Puigdmeont y si ambos se reunirán o cómo va a explicar el ministro de Justicia al comisario europeo que sus socios llamen prevaricadores a los jueces.

También ha recalcado que el PP no se queda de "brazos cruzados" y luchará para parar cada "atropello democrático" frente a un Gobierno "desnortado que no es que cabalgue contradicciones, es que cabalga sin rumbo".

El PP evita además hacer especulaciones sobre una posible convocatoria de elecciones porque "es imposible hacer análisis sensatos y razonables de un hombre (Sánchez) que se mueve por unos parámetros diferentes".

Sobre el terrorismo y el procés, Sémper ha recalcado, apelando a su trayectoria, que "asesinar a una persona, pegarle un tiro en la nuca, poner un coche bomba pertenece a una dimensión que no es equiparable a nada de la España actual".

Además, ha acusado al Gobierno de intentar caricaturizar la postura del PP sobre el terrorismo, pese a considerar que fue el Ejecutivo quien lo metió en el debate de la ley, y ha sostenido que en Cataluña sí se vivió violencia que corresponde a un juez tipificar como delito y que ve inaceptable relativizar, minusvalorar y amnistiar.