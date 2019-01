Buruaga sigue para evitar cisma, pero con garantías de que elaborará listas

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy que ha adoptado la decisión nada "fácil" de continuar al frente del partido porque es "la única manera de evitar un cisma", pero con la garantía del líder nacional, Pablo Casado, de que elaborará las listas a los comicios de mayo.

Tras la comisión ejecutiva regional, que se ha prolongado más de dos horas y media y ha sido convocada para estudiar la decisión de Casado de nombrar a Ruth Beitia candidata a la Presidencia en contra de lo propuesto por Cantabria, Sáenz de Buruaga ha hecho una declaración a los periodistas sin preguntas, acompañada de los miembros de su comité de dirección, de los integrantes de la ejecutiva nacional -Juan Corro y Diego Movellán-, de Nuevas Generaciones y de la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Sáenz de Buruaga ha afirmado que se queda "para no retroceder dos años, para no volver al principio" y "no tirar por la borda los frutos del trabajo y la ilusión de tanta gente", porque ha señalado que durante todo el día de hoy ha recibido "cientos" de apoyos de afiliados y simpatizantes y esta tarde la llamada de Casado, quien le ha dicho que "necesita" que permanezca en el cargo.

También ha considerado que sin su presencia y la de su equipo, a los que ha agradecido su "generosidad", caerían "muchas de las candidaturas municipales a las que todos los días se sube gente" y, además, cree que bajarían los afiliados.

Sáenz de Buruaga ha iniciado su intervención asegurando que en política para ella "habido pocos días fáciles", pero ha reconocido que el de ayer y el de hoy, han sido "los más dolorosos de los últimos tiempos", tras la decisión de la dirección nacional de no escuchar al PP de Cantabria y nombrar a Beitia como candidata a la Presidencia en las próximas elecciones autonómicas.

La propuesta del PP de Cantabria a la dirección nacional, que ella encabezaba, era, según Sáenz de Buruaga, la "voz de los militantes" de la región y consecuencia de un congreso regional que ganó en marzo de 2017 "legítimamente" al anterior presidente del partido, Ignacio Diego, ha asegurado.

Tras la decisión comunicada por la dirección nacional, en el encuentro que mantuvieron ayer en la sede del partido en Madrid, Sáenz de Buruaga ha asegurado que "ya se había ido" del PP, pero ha reiterado que hoy el partido, "cientos" de afiliados y el presidente Pablo Casado, le han pedido que se quede.

De hecho, el comité ejecutivo regional ha aprobado con el voto de todos sus miembros, excepto los tres senadores del PP de Cantabria que se han abstenido, y el de los ausentes, como Ruth Beitia -que no ha podido acudir al haber sido operado su padre-, la continuidad de Sáenz de Buruaga como presidenta del PP de Cantabria.

Sáenz de Buruaga ha asegurado que ante ese comité ha puesto su cargo a disposición del partido, pero ha afirmado que no va "a dejar tirada" a su gente y no ha podido decir no al Partido Popular.

"Hace mucho que entendí que además de María, soy la presidenta del PP. Que el Partido Popular es lo importante, es lo primero", ha apostillado y ha añadido que el suyo no es un proyecto "personalista", sino "colectivo".

"Destruir es muy fácil, cualquiera puede hacerlo. Construir es muy difícil, no todos saben, no todos pueden, no todos quieren. A estas alturas, sé a quién quiero parecerme y a quien no", ha agregado antes de asegurar que su norma es no contribuir "ni un ápice a dañar el proyecto" del partido.

De todos los apoyos durante el día, ha resaltado la llamada que le ha hecho esta tarde Pablo Casado, quien le ha dicho que la "necesita como presidenta" del PP de Cantabria.

Y, sobre todo, ha destacado que le ha garantizado "plena autonomía en el ejercicio de las facultades estatutarias" que le corresponden, lo que incluye la elaboración de candidaturas para las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo.

"Me quedo porque me lo ha pedido el PP, porque no puedo abandonar a todas las personas que tengo detrás y confían en mi, que son la inmensa mayoría y así me lo han demostrado en estos días", ha insistido y ha reiterado que no quiere que el partido "retroceda dos años", en referencia al tiempo pasado desde el congreso en el que ganó a Ignacio Diego la Presidencia de la formación.

Sáenz de Buruaga ha dicho que sigue para "no dar por entregado ni enterrado" el proyecto que inició en 2017 con los integrantes de la dirección del partido que le han acompañado en su intervención, que ha finalizado con los aplausos de todos ellos, aunque sin preguntas.