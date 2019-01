Buruaga acepta sustituir a Beitia como la candidata del PP sin sentirse "plato de segunda mesa"

Afirma que Casado le ha dado "plena autonomía" en sus competencias de presidenta y candidata y para elaborar la candidatura "que quiera"

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha aceptado ser la candidata del partido a la Presidencia de la comunidad autónoma --en sustitución de la exatleta Ruth Beitia-- y ha asegurado que el líder nacional, Pablo Casado, le ha dado "plena autonomía para todo", entre otras cosas para elaborar la candidatura "que quiera", siempre que sea .

En declaraciones tras el Comité Ejecutivo regional celebrado este miércoles por la tarde, Sáenz de Buruaga ha explicado que Casado le propuso ser la candidata en las elecciones autonómicas de mayo en una reunión celebrada ayer, martes, en el Congreso de los Diputados.

Y este miércoles, le ha comunicado al Comité Ejecutivo regional que, "por expreso deseo" de Casado encabezará la candidatura del PP. "Hace unas semanas, Pablo Casado me pidió que siguiera al frente del PP en Cantabria. Ayer me ha pedido que además encabece la candidatura regional. Eso es lo que deseaban los afiliados de este partido y eso lo que los cántabros esperaban de este partido y, por eso, he dicho sí", ha explicado.

Así, ha señalado que es un 'sí' al presidente, al proyecto "en el que cree" y a la "voluntad" expresada por los "afiliados" del PP de Cantabria. "Mi sí es un sí al Partido Popular y un sí a Cantabria", ha dicho.

A preguntas de los periodistas, Sáenz de Buruaga ha asegurado que "en ningún caso" se siente "plato de segunda mesa" al ser propuesta como candidata solo después de que Beitia, que era la inicialmente elegida por 'Génova' haya renunciado. Además, ha añadido que "en muchos menús, el segundo plato es el principal".

Sí ha reconocido que la decisión que tomó de continuar al frente del partido cuando inicialmente se nombró candidata a Beitia fue "difícil" y "de un alto coste personal", pero, en su opinión, fue "acertada".

Y ahora que ha sido la elegida para sustituir a Beitia como candidata, que ayer renunció cuando apenas habían transcurrido poco más de diez días de ser designada por 'Génova', Sáenz de Buruaga ha afirmado que afronta el "reto" con "todo el PP a su lado".

Además, ha advertido que el partido va a "salir a ganar" y se ha mostrado convencida de que el Partido Popular "va a gobernar Cantabria" y a "transformarla".

AUTONOMÍA PARA ELABORAR LA CANDIDATURA "QUE QUIERA" Y "PARA GANAR"

Y en relación a esa "plena autonomía" que le ha otorgado Casado en sus competencias como presidenta del PP de Cantabria y ahora como candidata, ha asegurado que el presidente nacional le ha pedido que presente la candidatura autonómica que ella "quiera", siempre que sea "una lista para ganar y para gobernar".

"El presidente Casado no me ha pedido nada. Solo me ha pedido que preSente una lista para ganar y para gobernar, la que yo quiera pero una lista ganadora. No hay condiciones, ni peticiones", ha asegurado.

En este sentido, Sáenz de Buruaga, al ser preguntada acerca de si será una lista de integración con el sector crítico del partido, los denominados 'dieguistas', ha asegurado que el "único criterio" a la hora de elaborar esa candidatura será el contar "con los mejores".

Buruaga ha asegurado que "lo prioritario" es ahora la elaboración de las candidaturas municipales ya que, a su juicio, para la autonómica "aún queda tiempo".

RESPETO A LA DECISIÓN "PERSONAL" DE BEITIA

Durante las declaraciones tras el Comité, Sáenz de Buruaga se ha mostrado comedida al hablar de la renuncia de Beitia, tanto durante su intervención como ante las preguntas de la prensa sobre este asunto.

La presidenta del PP y ahora candidata del partido a la Presidencia de Cantabria ha comenzado su intervención ante los medios expresando que "respeta profundamente" la decisión tomada por la exatleta.

Según ha dicho, y en línea con las explicaciones dadas ayer por el PP sobre la renuncia de Beitia, Sáenz de Buruaga ha asegurado que se trata de una "decisión personal basada en razones íntimas", "personales y familiares" y --"no políticas".

Así, al ser preguntada por la prensa por la "espantada" de Beitia, Sáenz de Buruaga se ha limitado a remitirse a las razones expresadas por la exatleta que se explicaban en el comunicado de ayer y se ha negado a "entrar en especulaciones".

EL CAMBIO DE CANDIDATA, SOLO "UN TRASPIÉS"

La líder de los 'populares' cántabros ha reconocido que "hubiera sido mucho mejor" que no se hubiera dado esta situación, pero ha opinado que ha sido solo "un traspiés" que puede servir de "revulsivo".

Así, ha expresado su confianza en que el del PP es un "proyecto ganador" y considera que hay "tiempo suficiente" para recuperar el que se ha perdido.

Además, después de que Beitia anunciara ayer no solo que renunciaba a ser candidata sino también a seguir en política, dejando su escaño en el Parlamento y sus cargos en el partido, Sáenz de Buruaga ha expresado a la exatleta su "agradecimiento" y el del todo el PP a la "labor" que ha realizado en el partido y en el Parlamento durante estos años y le ha deseado "lo mejor en la nueva etapa que ahora emprende".

"Todos hemos compartido y celebrado sus grandísimos logros deportivos y esperamos que la vida le proporcione mucho más. Tanta ilusión, felicidad y éxitos como ella cosechó", ha deseado.

Las declaraciones de la nueva candidata del PP a la Presidencia de Cantabria se han producido al concluir el Comité Ejecutivo regional del partido que se convocó para este miércoles a las 20.00 horas tras la renuncia de Beitia.

Dicha reunión arrancó con aplausos para Sáenz de Buruaga por parte de los miembros del Comité, al que no han asistido la presencia de los tres senadores del PP, Javier Fernández, Blanca Martínez y Esther Merino, críticos con la actual Dirección regional y con Sáenz de Buruaga, a la que no apoyaron cuando se presentó para liderar el partido sino que apostaron por el que hasta ese momento había sido líder del partido, Ignacio Diego.

Hasta ahora, Beitia tenía un hueco el Comité regional debido a su puesto en la Ejecutiva nacional como responsable de Deportes. Sin embargo, ahora, al anunciar también que dejaba su puesto en el equipo de Pablo Casado pierde también su lugar en la Ejecutiva regional.

De todas formas, Beitia anunció ayer que no solo renuncia a ser la candidata a la Presidencia de Cantabria sino también, en general, a la política, incluyendo su cargo de diputada en el Parlamento.