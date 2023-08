Burning tocará el viernes sus temas de siempre en Bilbao, ciudad que considera "un bastión del rock and roll"

Serán nueve músicos sobre el escenario "con percusión, batería, dos guitarristas, tres metales...un cañonazo", dice su líder

La banda madrileña Burning, que el próximo año celebrará 50 años de trayectoria, actuará en Bilbao este próximo viernes, desde las 23.30 horas en el escenario de La Pérgola, dentro del programa de Aste Nagusia, donde tocará sus temas de siempre como 'No es extraño', 'Mueve tus caderas', 'Una noche sin ti' o 'Esto es un atraco'.

En declaraciones a Europa Press, el líder de la banda, Johnny Cifuentes, ha mostrado sus satisfacción por actuar de nuevo en la capital vizcaína, de la que ha dicho que sigue siendo "un bastión del rock and roll". "Todo el País Vasco es muy rockero", ha recalcado.

Asimismo, ha animado al público que se acerque al concierto a que cante con ellos sus temas más emblemáticos. "Ojalá pudiérais sentir esa piel de gallina que se te pone cuando la gente te ayuda. Es una sensación estupenda", ha destacado.

Tras reconocer que son un grupo "más de sala, que de tocar al aire libre", ha recordado que han tocado varias veces en el Kafe Antzokia, pero esta va a ser la primera ocasión en la que actúen en Semana Grande de Bilbao y al aire libre. "El Antzoki es como nuestra segunda casa, con un trato excelente. Allí la parroquia nos conoce perfectamente. Nosotros vamos de ese palo que se llama rock and roll y seguimos insistiendo", ha indicado, para arrogarse la "misión sagrada de salvar esta música maravillosa".

El histórico teclista y voz del grupo ha adelantado que para el concierto bilbaíno, que va a ser "apasionante", elegirán "muy bien" sus temas, "para que todo sea fiestón y rock and roll". "Es todo un orgullo que en el País Vasco se siga consumiendo y degustando rock and roll. Yo creo que sigue siendo un bastión del rock and roll, de verdad. Es como una las últimas aldeas, ¿no? En plan Astérix", ha bromeado.

Preguntado por el escaso eco mediático que se le ha dado a su actuación bilbaína, la única en clave de rock en el escenario de La Pérgola en la Semana Grande, ha valorado que "los encargados del cartel tendrán sus inclinaciones" y que "habrán preferido destacar los cuatro nombres que creen estos tíos que son los que están en auge y que son referentes ahora para la peña, creyendo que es lo que más le mola a la gente". "Todo el mundo debería tener derecho a escuchar y ver qué grupos tocan, desde el último hasta el primero. Todos somos músicos", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que en el "montón de años" que tiene ha asistido a cantidad de modas musicales de todo tipo. "Me han gustado unas más que otras, por mi vida han pasado multitud de estilos, pero el reggaeton y estas nuevas músicas que se están haciendo, lógicamente, no son de mi agrado, no las escucho y cambio de emisora cuando sale un tema así", ha reconocido.

"Los chavales están metidos totalmente en las fórmulas y en las radiofórmulas y en las promociones que hacen las grandes compañías de discos. Son chavales. Es normal que se equivoquen y que escuchen lo mismo que sus otros colegas y que no tengan su propia elección", ha lamentado.

También cree que "si de verdad son auténticos en la música", volverán a escuchar "una cosa que se llama rock and roll, rhythm and blues o blues". "Yo cada vez estoy más contento y orgulloso de haber nacido cuando he nacido y de haber saboreado toda esta música, que es la que se convierte en algo en tu vida", ha celebrado.

Toda su vida está relacionada con el rock and roll y con la música, e incluso tiene un bar de rock, 'El Cocodrilo'. Por ello, confía en que el momento actual de la música "sea una moda" y que el rock and roll siga persistiendo. "Estamos en esa misión tan estupenda que es salvar esta música maravillosa. Aunque no necesita salvación, porque siguen saliendo buenas bandas y buenos temas en el género", ha añadido.

Cifuentes ha asegurado también que llegan a la capital vizcaína en un "buen momento" de forma. "Vamos a llevar todo nuestro corazón, todos los cañonazos que tenemos y la banda es lo que siempre he soñado. Somos nueve tíos, una banda con percusión, batería, dos guitarristas, tres metales...", ha afirmado, para adelantar que están preparando una sorpresa para 2024 para celebrar las cinco décadas de música para el mes de marzo. "Un regalo para la gente", ha advertido.