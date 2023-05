Burgos pide ayuda a empresarias europeas para atraer emprendimiento a la provincia

El vicepresidente de la Diputación Provincial y presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), Lorenzo Rodríguez, ha dado la bienvenida este martes a las participantes en el programa 'The Break: women entrepreneurship & internationalization in Sapin'.

Una iniciativa, según ha explicado, a través de la que una delegación de empresarias europeas recorrerá varios puntos de la provincia de Burgos, con el objetivo de realizar un análisis de situación en materia empresarial.

En este contexto, Rodríguez les ha encomendado ideas o iniciativas que permitan atraer emprendimiento a la geografía burgalesa, para lo que ha destacado la relevancia del papel de la mujer.

Asimismo, se ha dirigido a las participantes en el proyecto europeo para animarlas a colaborar o hacer negocio con autónomos y pymes radicados en la provincia, mejorando así las relaciones internacionales.

El programa 'The Break: women entrepreneurship & internationalization in Sapin', financiado con fondos 'Next Generation' de la Unión Europea, cuenta con la colaboración del Centro Europeo de Empresas e Inversiones (CEEI) de Burgos.

EMPRENDEDORAS

El primer contacto con la provincia se realiza estas semanas a través de una delegación integrada por quince mujeres emprendedoras, que desarrollan su actividad en el contexto europeo, y tendrá continuidad en octubre, con otras quince empresarias.

Lorenzo Rodríguez ha aprovechado la ocasión para poner en valor este tipo de iniciativas, así como el trabajo que desarrolla el CEEI, por lo que ha animado a "quienes vengan después a la Diputación" a "apostar decididamente" por esta dotación.