Bulgaria.- El presidente entrega a Mariya Gabriel el mandato para formar gobierno en Bulgaria

Von der Leyen confirma la dimisión de Gabriel como comisaria europea y le desea "lo mejor"

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha entregado este lunes a la comisaria europea Mariya Gabriel el mandato para formar el nuevo gobierno después de las elecciones parlamentarias de comienzos de abril --las quintas en dos años--, tras lo que la política ha abandonado su puesto como responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud en la Comisión Europea.

La Presidencia búlgara ha indicado en un comunicado publicado en su página web que el mandato ha sido entregado "al mayor grupo parlamentario en la 49ª Asamblea Nacional", una decisión que "va en línea con los procedimientos constitucionales". De esta forma, Gabriel ha sido la elegida tras ser nominada por el partido Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB).

Así, Radev ha destacado que Gabriel hará frente a "muchos obstáculos", si bien ha expresado su deseo de que Gabriel, quien ha adelantado que optará por "un gobierno de expertos, unido en torno a claras prioridades y con el objetivo de garantizar el bienestar de los búlgaros", pueda presentar la composición del nuevo Ejecutivo en el plazo de siete días contemplado por la ley.

El ex primer ministro de Bulgaria Boyko Borissov anunció la semana pasada que su partido propondría a Gabriel como candidata para tratar de formar Gobierno. El GERB se impuso por un estrecho margen en las parlamentarias, si bien carece de mayoría suficiente y su principal rival, la formación Seguimos con el Cambio (PP) del ex primer ministro Kiril Petkov, ya ha dejado claro que no respaldará ningún Gobierno encabezado por GERB.

Si Gabriel no logra apoyos suficientes para formar gobierno, la pelota pasaría al tejado de Seguimos con el Cambio, que tampoco cuenta 'a priori' con una mayoría a su favor. En caso de dos intentos fallidos, el presidente tiene margen para señalar a un partido de su elección y, si fracasa esta tercera tentativa, se convocarán nuevas elecciones.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado su dimisión como responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud en el seno del organismo tras recibir "mandato institucional para formar gobierno". "He aceptado su dimisión", ha subrayado.

"Me gustaría dar las gracias a Mariya Gabriel por su servicio", ha señalado en un comunicado, antes de destacar que "en los tres años y medio que ha estado en su cargo, ha hecho grandes contribuciones a la hora de hacer avanzar las prioridades de la Comisión Europea en este área".

"Estoy especialmente agradecida a la comisaria Gabriel por la excelente aplicación de nuestro programa insignia, Horizonte Europeo, por el firme impulso por la innovación y las 'start-ups' a través del Consejo de Innovación Europeo y por su implicación personal a la hora de convertir en un éxito el Año Europeo de la Juventud", ha aseverado.

En esta línea, ha dado las gracias a Gabriel por su "contribución constructiva y amistosa al trabajo del Colegio de Comisario" y le ha deseado "lo mejor" de cara a su nuevo cargo. "Confío en que su experiencia europea en este y previos Colegios de Comisarios, será bien empleada para el país", ha zanjado.

Von der Leyen ha indicado además que la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, y el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, estarán a cargo de supervisar la cartera de Gabriel.