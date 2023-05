Bugallo asegura que sale a "ganar" sin "límites" y cree que la campaña "decisiva"

El alcalde de Santiago de Compostela y candidato del PSOE a la reelección, Xosé Sánchez Bugallo, ha asegurado este jueves que sale a "ganar" las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, comicios para los que no se pone "límites" y de cara a los que cree que la campaña electoral será "decisiva".

"No hay otro objetivo intermedio ni diferente que el de ganar las elecciones", ha afirmado para reconocer que no ganar sería un fracaso. "Si no gano las elecciones, indudablemente no podría estar contento", ha sostenido.

Así se ha pronunciado este jueves en declaraciones a los medios tras participar en un acto junto al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Preguntado por el arranque de la carrera hacia las urnas, el socialista, que esta noche estará acompañado por Formoso y por el ministro de Sanidiad, José Miñones, en la pegada de carteles, ha sostenido que la campaña será "decisiva" como ya lo fue la de los comicios de 2019, que permitieron un "reconducción del rumbo" en la ciudad.

Asimismo, ha argumentado que en estas elecciones se presentan "modelos muy distintos". "Veo que hay modelos basados en sacar conejos de la chistera, modelos muy basados en el márketing pero bastantes vacíos de contenido y yo espero que los ciudadanos valoren todas esas cosas y sepan distinguir", ha afirmado.

El regidor ha destacado que ahora Santiago de Compostela tiene retos por delante como enfrentar algunas dificultades derivadas de su "éxito", como el hecho de que "se queden pequeñas las infraestructuras" como el aeropuerto, la estación de autobueses e incluso la terminal de viajeros. "También se nos quedó pequeño el suelo industrial que estaba vacío hace cuatro años", ha considerado.

"Y el gran reto que tenemos que afrontar es dar ese salto hacia delante, un salto que además tenemos que trabajar en dos direcciones", ha explicado el aspirante socialista, que ha abogado por "coser internamente la ciudad" así como "incorporar todo el Santiago que está fuera de Santiago" y aplicar el concepto de "área urbana" en un contexto en el que, a efectos prácticos, es una ciudad de "230.000 habitantes" aunque solo 98.000 vivan dentro del propio municipio. "Tenemos que articular, armar y coser todo eso".

PACTOS

Además, cuestionado sobre podría llegar a pactos con otras formaciones tras los comicios en un contexto en el que el mandato termina con los grupos enfrentados en el Consistorio, Bugallo ha sostenido que la "política es el arte de lo posible".

"Yo digo que la política es la sustitución de la guerra por otros medios", ha afirmado el aspirante socialista, que ha defendido la política como herramienta para "dar solución a todos los conflictos".