Budó replica a Junqueras: "No podemos tener un Govern en funciones"

La consellera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ha replicado este jueves a la apelación del líder de ERC, Oriol Junqueras, a acordar un adelanto electoral antes de que el Tribunal Supremo (TS) inhabilite al president Quim Torra: "No podemos afrontar una crisis como esta con un Govern en funciones".

En declaraciones a Ràdio 4, Junqueras ha dicho: "Es evidente que no podemos dejar que los tiempos políticos y electorales los marque el TS, sino las fuerzas políticas que dan apoyo al gobierno, pero para eso es necesario que las decisiones y los escenarios futuros estén consensuados entre los miembros de la coalición del Govern".

Ha advertido a Torra y a JxCat de que "no se puede continuar tomando decisiones sin consultar al socio de gobierno por puro tacticismo electoral", y, aunque la convocatoria electoral es una prerrogativa del president, ha señalado que "lo más lógico y responsable" sería que la decisión fuese consensuada.

En rueda de prensa telemática, Budó ha dado a entender que en el flanco de JxCat en el Govern no sienten la misma urgencia que Junqueras para fijar un horizonte electoral y avanzarse así a una inhabilitación de Torra a manos del Supremo.

"En este momento, el Govern está centrado en la lucha contra de la pandemia, en dar una respuesta que no puede esperar unos meses y que no puede llevarse a cabo con un gobierno en funciones. Por lo tanto, estamos centrados en la gestión de esta crisis sanitaria, social y económica. Esta es nuestra prioridad", ha recalcado.

Budó ha subrayado que "la competencia y la decisión de convocar elecciones le corresponden al presidente de la Generalitat" y, por lo tanto, cuando él "considere que hay que convocar elecciones, lo hará".

Cuando llegue la hora de tomar esta decisión, "estoy segura de que entre todos seremos capaces de saber cuál es el mejor momento y no habrá desacuerdo" entre los socios del Govern, ha añadido.

Pero ha insistido en que ahora no es momento de abordar la cuestión que plantea Junqueras: "En estos momentos en el gobierno de Cataluña no tenemos el marco de las elecciones delante, no estamos con un calendario electoral".

"No podemos afrontar una crisis como esta con un gobierno en funciones porque hay una convocatoria de elecciones a corto o a medio plazo", ha apostillado Budó, que ha reconocido que no puede "asegurar" que la convocatoria de elecciones quedará fijada antes de que Torra sea inhabilitado por el Supremo. EFE