Budó pide perdón seis días después por negarse a responder a una pregunta en castellano

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reconocido este martes que "el tono de la semana pasada no fue el más correcto" y, por ello, ha pedido disculpas a los periodistas por la polémica que generó al negarse a responder en castellano preguntas que antes no se hubieran formulado en catalán. Budó ha comenzado así la habitual rueda de prensa semanal ofrecida después de la reunión del Govern, a raíz de una respuesta que dio la semana pasada a una periodista que hizo en castellano una pregunta que no se había hecho antes en catalán. "En el turno de las preguntas en castellano lo que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repetir lo que antes se ha preguntado en catalán, no hacer dos ruedas de prensa paralelas", dijo entonces.

Tras pedir disculpas por este episodio, Budó ha sido requerida por la propuesta de resolución presentada por Ciudadanos en el Parlament que pide que la cámara condene este "lamentable incidente". A la portavoz del ejecutivo catalán le parece que el grupo naranja "está aprovechando este hecho para alimentar una polémica ficticia" y para criticar el modelo de la inmersión lingüística, que a su juicio "ha sido siempre y continúa siendo ejemplar". "Siguen aprovechando cualquier momento para polemizar y seguir atacando la inmersión lingüística", ha apuntado.

Habitualmente, en las ruedas de prensa institucionales hay unprimer turno de preguntas en catalán y, en el tramo final de la comparecencia, se pasa al castellano para repetir las ideas más importantes o formular otras preguntas en este idioma.