Budó descarta elecciones en Cataluña: "Por responsabilidad, nos toca gobernar"

Critica que en el reparto de fondos del Gobierno "Cataluña, como es habitual, sale mal parada"

La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha descartado una convocatoria electoral en Cataluña, ya que considera que el Govern debe tener todas las herramientas para hacer frente a la crisis que vendrá: "Por responsabilidad, nos toca gobernar, tomar decisiones y dar respuestas".

La Generalitat "necesita disponer de todas las herramientas y eso quiere decir un Govern fuerte, eso no lo puede afrontar un Govern en funciones", ha insistido Budó en una entrevista este lunes en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha sostenido que ahora "no es el momento" de unos comicios, porque la gente no está pidiendo elecciones sino soluciones y ha avisado de que la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria por el coronavirus será grave y no se conoce la magnitud que tendrá.

Budó ha calificado de "sinsentido" que el Govern tenga competencias sobre las zonas de Cataluña en fase 3, pero no de las que están en fase 2, y ha recordado que la Generalitat pidió desde el principio de la pandemia que el Gobierno les devolviese las competencias.

Ha opinado que las decisiones tomadas por el Gobierno "no han dado una respuesta mejor en la gestión de esta crisis" y ha recordado que Cataluña pidió un confinamiento total el 13 de marzo, pero no fue autorizado por el Ejecutivo central.

15.000 MILLONES PARA CATALUÑA

Preguntada por el dinero que reclama la Generalitat al Gobierno para afrontar la crisis provocada por el Covid-19, Budó ha asegurado: "Teníamos claro que con mucha probabilidad no habría ningún trato favorable y Cataluña no saldría bien parada", y ha criticado el cambio de criterios en el reparto.

"Con este cambio se favorece a unos territorios y Cataluña, como es habitual, sale mal parada del reparto", ha reprochado la portavoz del Govern, que ha explicado que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió la semana pasada 4.000 millones para cubrir el gasto sanitario sobrevenido.

También ha concretado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reclamó este domingo 15.000 millones del fondo de 160.000 del Gobierno para cubrir los recursos "que necesitará la Generalitat para recuperar los sectores mas afectados", y que esta es la cifra que se ha calculado que se necesitará para la recuperación.

APERTURA DE ESCUELAS

La consellera ha afirmado que le "preocupa mucho" la vuelta a las escuelas en septiembre, para lo que ha dicho que el Govern tendrá que trabajar mucho y concretar cuántos profesores se tendrán que contratar, ya que se tendrán que redoblar las aulas.

"Desconozco si esta será la cifra final, la acabaremos de concretar", ha dicho al ser preguntada por si serán miles los profesores que se tendrán que contratar la Generalitat, tal y como anunció el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló.

Ha destacado que "la parte mayoritaria de las familias" ha elegido que sus hijos se queden en casa en lugar de ir a las escuelas, que ya están abiertas en toda Cataluña, tras pasar este lunes a fase 2 de desconfinamiento las áreas sanitaria de Barcelona, su área metropolitana y Lleida.