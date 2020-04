Budó celebra la "rectificación" del Gobierno sobre la salida de menores de 14 años

La consejera de Sanidad acusa al Gobierno de "improvisar" en la flexibilización del confinamiento de menores

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha celebrado este miércoles la "rectificación" del Gobierno central sobre permitir la salida a la calle de menores de 14 años.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera que los menores de 14 años pueden salir a dar paseos, pese a que en un inicio limitaba estas salidas a acompañar a los adultos a realizar tareas esenciales, como ir al supermercado, lo que cree que "no tenía ningún sentido".

Budó ha defendido que la ciudadanía ha demostrado un "compromiso absoluto" con las restricciones que se han aplicado por el coronavirus, por lo que cree que con esta nueva medida para los menores de 14 años la población continuará colaborando con responsabilidad.

Al ser preguntada por qué el informe encargado por el Govern al investigador Oriol Mitjà sobre el plan de desconfinamiento no incluye el pasaporte inmunitario pese a que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sí que lo preveía en un decálogo el domingo, ha contestado que en el informe no desaparece esta medida, sino que la incorpora para analizar si es necesaria o no.

Según ella, el informe de Oriol Mitjà recomienda que utilice una herramienta similar al pasaporte inmunitario para identificar contagios y señala que en muchos países de Europa se está debatiendo la necesidad o no de adoptarla, aunque todavía ninguno lo ha decidido, por lo que cree que Cataluña también debe debatir este asunto.

ALBA VERGÉS

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha acusado al Gobierno de "improvisar" en materia de flexibilizar el confinamiento en menores y ha asegurado que desconoce los detalles de las intenciones del Ejecutivo central.

"Primero explicaron que los menores podían ir a la farmacia, al supermercado y al banco con sus padres, una decisión absolutamente contradictoria con lo que hemos trabajado nosotros. Unas horas más tarde rectificaron", ha añadido.

Vergés ha defendido que seguirán trabajando con el Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) para impulsar "la estrategia y la planificación y que cuando los niños puedan salir lo hagan con seguridad".

Sobre el desconfinamiento, la consellera ha insistido en la importancia de aumentar la capacidad de pruebas PCR y test serológicos de diagnóstico del coronavirus para iniciar un plan que sea "progresivo y acepte episodios de regresión de las medidas".

"Tenemos un porcentaje de población susceptible a la epidemia muy alto, el riesgo de rebrote es alto y si no hacemos cribaje nos podemos ir mucho más allá", ha zanjado.