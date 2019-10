Buch reitera que se investigará la actuación policial y muestra su "orgullo" por los Mossos

Asegura que la ciudadanía "sabe que puede confiar" en el cuerpo policial

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha reiterado este jueves que se investigará la actuación de Mossos d'Esquadra ante protestas contra la sentencia del juicio del 1-O, y ha defendido al cuerpo policial: "Estoy orgulloso de la policía de nuestro país".

"Felicitar públicamente el trabajo de todos los profesionales, que han demostrado a la ciudadanía que son imprescindibles", ha añadido en una interpelación en el Parlament del diputado de los comuns Marc Parés sobre las actuaciones policiales.

Buch ha defendido que los Mossos han restablecido las condiciones para que la ciudadanía pueda utilizar el espacio público, que ha sido escenario de numerosos actos violentos en los últimos días, según él: "Los derechos se deben ejercer de forma pacífica. Si hay violencia sobre las personas o los bienes, se entiende que no es el ejercicio de ningún derecho fundamental".

Ha insistido en que se exigirá responsabilidad por conductas que hayan supuesto una infracción, y ha remarcado que los Mossos tienen una vocación de mejora permanente: "La ciudadanía sabe que puede confiar en él, porque este cuerpo es el mismo que día tras día está trabajando ante retos muy difíciles para la seguridad".

Buch, que ha recordado que ha pedido comparecer sobre la actuación policial, ha resaltado que nadie se enorgullece de las imágenes de violencia y se ha mostrado convencido de que el cuerpo policial "demostrará su excelencia a la hora de valorar" sus actuaciones y su vocación de servicio público.

Ha hecho un repaso de las manifestaciones y actuaciones policiales desde que se dio a conocer la sentencia el lunes de la pasada semana, entre ellas la acción en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en el que la policía tuvo que "contener a los manifestantes e incluso con cargas policiales puntuales" para garantizar su seguridad y disuadirles de lanzar objetos, ha dicho.

Buch ha destacado que no se utilizó gas pimienta ni en esta ni en otras actuaciones que ha relatado, incluida la de Tarragona en la que una furgoneta del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) golpeó a un contenedor que impactó en un manifestante: "La persona evoluciona favorablemente y los Mossos se han puesto a disposición de la familia".

"MALA PRAXIS SISTEMÁTICA"

Parés cree que el operativo no parecía que quisiera garantizar el derecho de manifestación o reducir el conflicto, y ha aseverado: "Lo que hemos visto no son cuatro policías descerebrados que se saltan los protocolos, no son hechos aislados. Estamos delante de una mala praxis sistemática", algo que cree que es responsabilidad de Buch, ya sea por acción u omisión.

Ha sostenido que ha visto operativos policiales desproporcionados también en otros ámbitos, como en desahucios, y ha criticado que Buch haya pedido comparecer sobre este asunto pero que JxCat y ERC rechazaran la petición de que lo hiciera sobre la actuación policial ante un desahucio en el barrio barcelonés de Sants.

"Ahora dice que comparecerá y que no tiene ningún problema en dar explicaciones. ¿No será que se ve obligado porque los hechos son tan insoportables que son los suyos también que lo piden?", ha agregado el diputado, que ha avisado de que este no es el modelo de policía democrática que quieren.