Buch ve "mala fe" en los directores de la investigación de Mossos sobre el escolta de Puigdemont

Dice en el juicio que se ha sentido "insultado" con los informes policiales

El exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch ha criticado a los policías que dirigieron la investigación de Mossos d'Esquadra al escolta del expresidente del Govern Carles Puigdemont por presuntamente seguir protegiéndole en Bélgica tras el 155: "La investigación está cargada de subjetividad, prejuicios, errores y mala fe".

"Viendo estos informes y atestados, como ciudadano de Catalunya me he sentido insultado" ha dicho Buch al usar su último turno de palabra en el juicio que este jueves ha quedado visto para sentencia, y en el que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por presuntamente nombrar asesor al mosso Lluís Escolà para que siguiera protegiendo a Puigdemont en el extranjero.

Buch ha remarcado que se refería a los directores de la investigación, no al cuerpo de Mossos al completo, y les ha reprochado que "no han hecho aquello que no tiene que hacer un policía: servir con objetividad, proporcionalidad y sin importar a quién se investiga, sino lo que se investiga".

El jefe de la investigación policial de esta causa fue el intendente Toni Rodríguez, que entonces era director de la Divisón de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, fue destituido del cargo con la llegada del comisario jefe Josep Maria Estela en diciembre de 2021 y ahora es jefe de la comisaría de Rubí (Barcelona).

"A veces la ley no me gusta, o la considero injusta, pero nunca he dado ninguna orden, ni he dictado ningún acto ni he dispuesto malgastado ningún dinero público, ni he hecho nada que pusiera en riesgo a mis colaboradores o las instituciones donde he ejercido responsabilidad política", ha dicho Buch en un discurso con el que también ha pedido la absolución al tribunal.

El exconseller ha afirmado que nombró a Escolà exclusivamente para que lo asesorara, algo que ha dicho que el mosso hizo con compromiso y lealtad: "Quiero reafirmar con rotundidad que yo no he malversado nunca dinero público, tampoco con el sueldo del señor Escolà".

En su intervención, Buch ha hecho referencia a su ideología independentista --"en este procedimiento y fruto de intervenciones de algunas partes he tenido la sensación de que esto era más importante que lo que había hecho cuando era conseller"-- y ha afirmado que esto no le ha impedido nunca trabajar para el conjunto de la sociedad.