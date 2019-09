Buch lamenta que no puede contratar a más mossos: "El Estado me debe dinero"

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha lamentado que no pueda contratar a más mossos: "El dinero que no nos devuelve el Estado y que nos corresponde en materia de Mossos. El Estado me debe dinero que se ha comprometido a pagarme".

En una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, afirma que en Cataluña han faltado mossos por la crisis económica generalizada y el sistema de contratación del Estado: "Lo que hemos tenido que hacer es utilizar la tasa de reposición" para ir reponiendo mossos y bomberos a medida que se jubilan. Al preguntársele que eso tampoco se hizo, responde: "Me remito a la situación actual, que viene de siete años sin promociones. Yo no era el gestor antes".

También ha defendido que la dotación de Mossos d'Esquadra no es instantánea: "No puedo crear agentes de un día para otro" ni para Barcelona ni para el pueblo más pequeño.

Y sobre la crítica de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al acusarle de abandonar la ciudad, rechaza responderla proque "la sociedad aspira a soluciones y no a reproches" entre políticos.