Buch anima a Mossos a seguir siendo un "orgullo" pese a "críticas puntuales"

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha remarcado este miércoles que los Mossos d'Esquadra cuentan con la "confianza" de los catalanes y les ha animado a que, más allá de las críticas "puntuales y excepcionales", no dejen de representar un modelo de seguridad propio que es un "orgullo" para Cataluña.

Así lo ha afirmado Buch ante representantes de la policía catalana en la inauguración de las V Jornadas internacionales sobre crimen organizado, en las que ha desvelado que en 2018 en Cataluña se detuvieron a más de mil personas de más de cien organizaciones criminales.

Tras las críticas que sectores del independentismo han efectuado hacia los Mossos por su intervención en los disturbios en las protestas contra la condena a la cúpula del "procés", Buch ha subrayado este miércoles que la policía autonómica tiene "la confianza" del conseller de Interior y del conjunto de la sociedad catalana.

"Sea como sea, pase lo que pase, más allá de las críticas puntuales, excepcionales, temporales, no dejen de ser el cuerpo de Mossos del que los catalanes nos sentimos orgullosos, empezando por el conseller de Interior", ha exclamado Buch.

"Pase lo que pase -ha insistido-, más allá de las críticas puntuales, temporales, no dejen de ser, de representar, este modelo de seguridad propio de Cataluña que a lo largo de muchos años los catalanes hemos pedido y que ustedes han representado con un uniforme que nos hace sentir orgullosos de este país, el de los Mossos d'Esquadra".

El conseller ha sostenido que los Mossos han demostrado a lo largo de los años que su "marca propia, su ADN" está fijado por objetivos como la excelencia, la confianza y la proximidad con la ciudadanía, con un modelo basado en la mediación y especialmente en la autoevaluación para que, cuando se cometa un error, se pueda corregir.

"El cuerpo de Mossos, donde ve que ha podido cometer algún error, lo analiza y busca la solución para que no vuelva a pasar porque, como todos, tenemos virtudes y defectos, como todos, la acertamos y nos equivocamos. El acierto más grande es que allá donde veo que me he equivocado, pueda corregir", ha indicado Buch.

El gobierno catalán activó la semana pasada la mayor auditoría interna en la historia de los Mossos d'Esquadra para evaluar su actuación en los disturbios de las últimas semanas en Cataluña, con una quincena de casos en supervisión por posible mala praxis policial.