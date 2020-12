Bruselas anuncia que la vacunación en toda la UE arrancará el 27 de diciembre

La vacunación contra el coronavirus arrancará en la Unión Europea (UE) el próximo 27 de diciembre, siempre que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe el prototipo de Pfizer-BionTech el día 21.

"Es el momento de Europa. El 27, 28 y 29 de diciembre empezará la vacunación a través de la UE. Protegemos a nuestros ciudadanos primero", escribió en Twitter la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

