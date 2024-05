Bruselas aborda "sin plazo" su examen de la Ley de Amnistía y si es compatible con las reglas de la UE

La Comisión Europea aborda "sin plazo" su examen de la Ley de Amnistía aprobada este mismo jueves por 177 votos a favor y 172 en contra en el Congreso de los Diputados para dirimir si el texto es compatible con la legislación comunitaria, en especial en lo que a las reglas sobre terrorismo, corrupción y protección de intereses financieros de la UE se refiere.

"No tenemos un plazo específico para finalizar nuestra evaluación", ha indicado una portavoz comunitaria en rueda de prensa en Bruselas al ser preguntada por los tiempos para conocer las conclusiones del Ejecutivo comunitario por un texto que conoce desde que fue registrada en noviembre del pasado y año y que no ha sufrido modificaciones desde el pasado marzo.

Los servicios comunitarios han estado "en contacto estrecho" con las autoridades españolas durante todo el proceso y ha seguido "con mucha atención" su desarrollo, ha añadido la portavoz, que no ha querido detallar los pasos a seguir.

"Ahora que la Ley acaba de ser adoptada, justo ahora, la Comisión podrá analizarla", ha dicho la portavoz comunitaria Anitta Hipper, quien ha apuntado que Bruselas seguirá atenta a la situación "también en el contexto de la preparación del informe sobre Estado de derecho" que cada año evalúa la salud democrática de los Estados miembro y cuya publicación se prevé para el 3 de julio.

De este modo, el Ejecutivo comunitario se mantiene prudente sobre el proceso de análisis que llevarán a cabo sus servicios legales pero que deberá después pasar por el Colegio de Comisarios, ya sea por procedimiento escrito o abordado de manera oral en una de sus reuniones semanales.

Bruselas no quiere poner fecha a la publicación de su examen por lo que rechaza responder a la pregunta de si podrá producirse antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebran del 6 al 9 de junio. Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, no obstante, conceden que "no sería prudente" que la opinión del Ejecutivo comunitario sobre un asunto "sensible" se dé a conocer en campaña electoral.