Bruno García (PP) se despide como parlamentario sintiéndose "un privilegiado" por haber representado a Cádiz

Bruno García, que ganó con mayoría absoluta las pasadas elecciones municipales en la ciudad de Cádiz y será investido alcalde el 17 de junio, se ha despedido este jueves como parlamentario andaluz por el Grupo Popular, un cargo que ha ejercido los últimos cuatro años y del que ha dicho sentirse "un privilegiado" por haber representado a Cádiz y a su provincia.

"Señorías, como quiera que hoy probablemente sea la última vez que intervenga en este Pleno después de cuatro años, quisiera despedirme agradeciendo a todos los trabajadores de esta casa", ha enunciado García durante su turno de palabra en una de las preguntas parlamentarias que estaba realizando.

Así, ha valorado el trabajo de "excelentes profesionales que nos acompañan en este camino", como ujieres, letrados, seguridad, presidencia, y al que les ha agradecido "de manera muy sincera ese trabajo que hacen a diario".

El próximo alcalde de Cádiz ha reconocido que ha sido "un enorme privilegiado" por formar parte del Parlamento, en un cargo que ha ocupado "con dedicación, trabajo y seguro que con errores y también quizás con algún acierto". También ha dicho ser un privilegiado por "la oportunidad de compartir muchas horas con andaluces de las ocho provincias, de las cuales he aprendido mucho, y me llevo una visión más completa de Andalucía".

"He sido un privilegiado porque he llegado a acuerdos con todos los partidos y para mí creo que es fundamental. He sido un privilegiado porque he formado parte del grupo Popular y he formado parte de este grupo con amigos los cuatro años y he sido, desde luego, un privilegiado porque he formado parte del grupo de Juanma Moreno", ha manifestado desde su sitio en el Parlamento andaluz.

En su despedida al resto de integrantes de la Cámara andaluza, Bruno García ha mostrado su convencimiento de ser "un privilegiado" por representar a su ciudad, a Cádiz y también a su provincia, declarando sentirse "profundamente andaluz", algo sobre lo que ha dicho es "el mayor honor que se puede tener".

Como cierre, el que será el nuevo alcalde de Cádiz a partir del 17 de junio, cuando se constituyan las corporaciones municipales, ha dado las gracias a todas las personas presentes en el pleno y les ha deseado "suerte", finalizando entre aplausos con un "les espero en Cádiz".