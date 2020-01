Bronca tras defender Sánchez que Zapatero y Rubalcaba acabaron con ETA

(Actualiza la NA6145 con el mensaje en redes sociales que Jiménez Becerril ha escrito sobre su protesta en el pleno)

El pleno del Congreso ha vivido unos minutos de tensión después de que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha defendido que fue el anterior jefe del Ejecutivo socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quienes acabaron con ETA.

Durante su réplica a Casado, Sánchez ha lamentado que el líder del PP "hable sin parar de ETA" e insista en atacar a Zapatero y decir que "traicionó a los muertos".

"Fue él y Rubalcaba los que acabaron con el terrorismo", ha dicho Sánchez, una afirmación que se ha llevado el aplauso en pie de toda la bancada socialista, aunque ha levantado polémica en la popular.

La diputada Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP de Sevilla asesinado junto a su esposa en 1998 por la banda terrorista, se ha levantado de su escaño y ha proferido reproches a Sánchez mientras señalaba a los escaños de EH Bildu.

"Están ahí", ha gritado Jiménez Becerril señalando a los diputados de EH Bildu mientras era aplaudida toda la bancada popular, con muchos de sus diputados también en pie.

Después, Jiménez Becerril ha escrito un mensaje en Twitter.

"No he tenido más remedio que levantarme de mi escaño para decirle a Sánchez que había tenido la desfachatez de decir que Zapatero había acabado con ETA, que ETA no está acabada, que sus herederos están sentados en el Congreso y que él ha pactado con ellos para lograr su investidura", ha señalado.

"Sánchez nos dice que España necesita que hagamos cosas que hasta ahora no éramos capaces de hacer. Lo que desde luego no necesita España es un tipo sin escrúpulos como usted, que pacta con quienes quieren romperla, para llegar a ser Presidente sea como sea", ha dicho también la diputada. EFE