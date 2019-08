La bronca subida de tono entre Anabel Alonso y una diputada de Ciudadanos en Cataluña

Una nueva polémica ha salpicado el Twitter de la actriz Anabel Alonso , que nos tiene acostumbrados a que cada cierto tiempo salte alguna discusión en perfil oficial. En esta ocasión, la otra protagonista ha sido la diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Noemí de la Calle y la causa fue la misma que enzarzó a Alonso con el diputado nacional de la formación naranja, Marcos De Quinto.

Todo viene relacionado con una información que desvela que el código ético de Ciudadanos señala que sus integrantes no pueden aceptar regalos de más de 75 euros. A pesar de esto, De Quinto recibió varias botellas de vino, cuyo valor por unidad sobrepasa los 100 euros.

Jorge Fernández habla por primera vez de la enfermedad que se esconde tras su tremendo cambio físico El presentador de 'La Ruleta de la suerte' ha acudido a las redes sociales para sincerarse y explicar su actual estado de salud 12 ago 2019 - 21:47

La actriz y rostro reconocido de la televisión no dudo en entrar en su cuenta de Twitter y lanzar el siguiente mensaje: “¿Y ahora qué? El código ético de Cs impide aceptar regalos de más de 75 euros: las botellas de vino que recibió De Quinto cuestan más de 100 cada una”.

¿Y ahora qué?



El código ético de Cs impide aceptar regalos de más de 75 euros: las botellas de vino que recibió De Quinto cuestan más de 100 cada una | LA SEXTA TV https://t.co/15ZtTPNKqJ — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) August 8, 2019

Este comentario no sentó nada bien a la diputada del Parlamento de Cataluña, Noemí de la Calle, que rápidamente respondió al tuit : "Pobre, aún no le han dado la paguita y mira que se llega a esforzar", a lo que la actriz respondió: "En cambio a ti sin esforzarte".

Pobre, aún no le han dado una paguita y mira que se llega a esforzar �� https://t.co/udDL9aNAaO — Noemí de la Calle (@Noemi_delaCalle) August 11, 2019

Ya ves, en cambio a ti sí y sin esforzarte.

Cómo es la vida ¿eh? https://t.co/wWMEoVriJh — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) August 11, 2019

El conflicto dialéctico no acabó ahí. La política catalana metió otro tema en la polémica: la edad. "Con 15 primaveras menos que tú y llevo más años cotizados en la empresa privada", comentó. Además, cerró su tuit con el siguiente recado: "Ala, a seguir mendigando, campeona".

Aparte de que no parece que tengas 15 años menos que yo, no sé como te atreves a decir que llevas más años cotizados.

¿En política sueles hablar sin tener ni idea?

Osada e ignorante.

Afortunadamente llevo cotizados MAS DE 30 AÑOS.

Demostrable. https://t.co/emJ1qucVjS — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) August 11, 2019