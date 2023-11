Bronca en las Cortes de Castilla y León al debatir sobre violencia machista y "dictadura"

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha arrancado este miércoles con una nueva bronca entre representantes del PSOE y de Vox, entre críticas socialistas de machismo por varias declaraciones previas del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y hacia Pedro Sánchez, al que Vox ha acusado de imponer una "dictadura".

Un cruce de reproches que también ha salpicado al presidente de la Cámara autonómica, Carlos Pollán (Vox), que se ha negado a retirar del diario de sesiones las acusaciones hacia el presidente del Gobierno, para lo que ha apelado al artículo 20 de la Constitución -libertad de expresión-, una actitud que la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, ha calificado de "lamentable" e "inaudita".

El hemiciclo acogía el debate de una iniciativa del PSOE sobre la violencia de género, que ha defendido la procuradora socialista Nuria Rubio y que ha tenido como diana de sus críticas a García-Gallardo por sus declaraciones y sus actitudes, como el gesto "obsceno" que según ella les profirió en el anterior pleno -un gesto de felación- y por el que le ha exigido "disculpas".

Habilitado por el Reglamento de las Cortes, que permite a cualquier miembro del Gobierno tomar la palabra en cualquier momento de la sesión, García-Gallardo ha negado "rotundamente" las afirmaciones que se han vertido contra él, "trufadas de todo tipo de mentiras".

"No voy a aceptar ninguna lección de respeto del partido del Tito Berni, de Óscar Puente, de José Luis Ábalos y de Luis Tudanca, no me hagan explicar por qué", ha advertido desde la tribuna del gobierno.

Críticas al presidente de la Cámara

Unos minutos después, la procuradora de Vox Susana Suárez ha rechazado la propuesta socialista y ha criticado la "España de las violaciones en manada, de la impunidad, de la amnistía, del gobierno golpista, de la dictadura del señor Sánchez y de la represión".

Tras esta intervención ha pedido la palabra la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, quien ha exigido "respeto al presidente del Gobierno elegido en las urnas, aunque les escueza", y le ha reprochado que debería saber lo que significa una dictadura porque este país "la sufrió durante 40 años y se llama franquismo".

Pollán ha tomado la palabra para remarcar que no iba a retirar "ninguna alusión a cualquier ataque que se está produciendo en este país a la separación de poderes y a la Constitución", y ha pedido que se respeten las intervenciones del resto de grupos.

"Está mucho peor que el presidente de las Cortes, que tiene una labor institucional y que representa a todos, resulta inaudito (...) que haya hecho las calificaciones que ha hecho", ha reprochado.

Gómez ha asegurado que estas acciones retratan al presidente de las Cortes y "es simplemente lamentable, lo que es usted".