Brigadista que viajó a Siria dice que todo lo organizó Resistencia Comunista

Uno de los 6 acusados del partido Resistencia Comunista que se trasladó a Siria con las llamadas unidades de protección popular del pueblo kurdo ha reconocido hoy en el juicio que sigue contra ellos en la Audiencia Nacional que el viaje lo organizó el partido a través de una red clandestina.

Se trata de Pablo Díaz Ocampo, que se encuentra actualmente desvinculado del partido y que ha colaborado con la Justicia en esta causa.

Ha expuesto que el no contaba ni con los medios ni el dinero para ese viaje y tampoco con "contactos" en la oficina de pasaportes de Irak, desde donde dice se le expidió un visado ilegal, por lo que todos los trámites corrieron a cuenta del partido.

En el juicio, que comenzó hoy a celebrarse ante la sección primera de lo Penal, han declarado los seis acusados, entre los que destaca el secretario general del partido Marxista Leninista Reconstrucción Comunista, Roberto García Vaquero, "Juan Mesana".

Este ha negado que él u otros miembros de su partido se dedicaran a agredir a aquellos que no comulgaran con su ideología o que habían decidido abandonar el partido, hechos por los que la Fiscalía les acusa de asociación ilícita, tenencia de armas y de explosivos.

En cuanto a las amenazas que él y otros acusados profirieron por teléfono contra Ocampo y otros disidentes, ha comentado que sus palabras han sido sacadas de contexto y son fruto del enfado. "Es como decir voy a matarle, pero no voy a matar a nadie, obviamente".

Sobre la bandera encontrada en el local que el partido tenía en Puente de Vallecas (Madrid) y que la Fiscalía atribuye al Grapo, ha negado que esa insignia fuera de esa banda terrorista, "es imposible", ha dicho, al manifestar su "animadversión" hacia ese grupo y el PCE(r), del que procede esa organización.

El acusado ha reconocido también que contaban con gente que se encargaba de la seguridad, "como en todo los partidos", y que contaban con un protocolo defensivo para evitar conflictos con neonazis o disidentes.

El encargado de la seguridad era el acusado Carlos Javier del Val, Gasolino, quien ha relatado que en 2016 decidió abandonar la organización y ha reconocido que también se encargó de llevar material humanitario al Kurdistán.

Ha explicado que la idea de crear un protocolo de seguridad surgió después de que ciudadanos de origen árabe gritaran consignas contra ellos cuando quedaban en el local para ir a una manifestación de apoyo a la lucha del pueblo kurdo.

"Decidimos organizarnos para no entrar en conflicto con esas personas" ha añadido, al igual cuando hacían el desfile de la República "para evitar a los fascistas" y ha destacado que nunca han tenido "un parte de lesiones".

"No he hecho nada ilegal, salvo ser comunista", se ha lamentado, momento en el que la fiscal le ha recordado que tener es ideología no era delito, a lo que le ha respondido: "pues lo parece".

Respecto a la afinidad que tenía el partido con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado organización terrorista, este acusado ha defendido que es "una ideología, no una organización criminal", si bien ha matizado que comulga con su doctrina pero no con la organización, por lo que nunca hará "proselitismo por el PKK".

De un delito similar, enaltecimiento del terrorismo, es del que se acusa al acusado de origen turco en esta causa, Nizamettin Gul, simpatizante del PKK, y con el que García Vaquero creo el Comité de Solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo, "una sociedad pantalla" creada "para hacer expansión de sus ideales y aumentar el número de militantes", lo que determinó el envío a Siria de dos voluntarios, Díaz Ocampo y Álvaro Fernández, otro de los acusados.

Gul ha defendido la "actividad de los jóvenes comunistas de hacer algo bueno por los pueblos que necesitan ayuda" y ha reconocido que impulso el comité de solidaridad con rojava para establecer una colaboración con el pueblo kurdo.

Ha justificado además que Álvaro Fernández portara armas defensivas por la calle porque, según ha explicado, le seguía gente del Estado Islámico y se tenía que proteger.

El juicio continuará mañana con la declaración de los testigos.