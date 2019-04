El 'brexiter' Rees-Mogg apuesta por Boris Johnson como sustituto de Theresa May

Si "obligan" a Reino Unido a quedarse, su actitud debe ser "la peor posible" vetando los presupuestos y frenando la integración europea

Jacob Rees-Mogg, destacado dirigente del grupo de los 'brexiters' que defienden una separación radical de Reino Unido de la UE, ha abogado este domingo por el ex ministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson como candidato a sustituir a la primera ministra, Theresa May, para "unir al Partido Conservador" y materializar la salida de Reino Unido de la UE.

En concreto, Rees-Mogg ha afirmado durante sendas entrevistas en la BBC y Sky News que May ha tomado "decisiones activas para evitar que nos vayamos" y por ello ha afirmado que "debe rendir cuentas". "La primera ministra podría habernos sacado el 29 de marzo. Fue la primera ministra la que pidió una prórroga", ha recordado.

En ese sentido, ha insistido en que el Acuerdo de Retirada negociado por May con Bruselas convertiría a Reino Unido en un "estado esclavo" de la UE. Aún así, ha reconocido que votó a favor de la ratificación del pacto en la tercera votación porque era la opción "menos mala".

"May no ha logrado convencer a los diputados conservadores porque no ha cumplido sus promesas incluidas en el programa del partido y en varios discursos sobre el Brexit", ha argumentado.

Rees-Mogg se ha referido también a la hipótesis de la permanencia en la UE y ha advertido de que si "obligan" a Reino Unido a quedarse, su actitud debe ser "la peor posible". "No han tenido una actitud sincera de cooperación (así que) deberíamos vetar los presupuestos e impedir los cambios en los tratados necesarios para la iniciativa de integración de (el presidente francés, Emmanuel) Macron", ha apuntado.

En ese sentido, ha apostado por celebrar las elecciones europeas de mayo si Reino Unido sigue para entonces en la UE. "Por su puesto que deberíamos celebrar elecciones europeas si nos quedamos. Yo votaría y votaría conservador", ha remachado.

Además, Rees-Mogg ha reprochado a May su reciente estrategia para involucrar a la oposición laborista para lograr los votos necesarios para la aprobación de un Acuerdo de Retirada en el Parlamento. "Ahora mismo tenemos a dos defensores de seguir en la UE (May y el líder laborista, Jeremy Corbyn) trabajando para concretar cómo nos vamos", ha subrayado. Por eso considera que implicar a Corbyn es "un error".

El Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE negociado por May con Bruselas ha sido rechazado en hasta tres ocasiones por el Parlamento británico debido a la oposición del Partido Laborista, que defiende una salida de la UE con mayor vinculación a Bruselas, y los 'brexiters', el ala del Partido Conservador de May que rechaza cualquier tipo de condicionamiento de la UE en la relación posterior.