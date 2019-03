Brexit.- La Cámara de los Comunes tumba por tercera vez el acuerdo del Brexit de May

La primera ministra advierte de que otra prórroga requiere un "objetivoclaro" y conllevaría la celebración de las europeas

La Cámara de los Comunes ha rechazado nuevamente este viernes el Acuerdo de Retirada alcanzado por la primera ministra, Theresa May, con la Unión Europea para el Brexit, lo que sitúa al país a un paso de abandonar el bloque sin acuerdo el próximo 12 de abril.

El texto ha sido rechazado por 344 votos, incluidos los de 34 'tories', mientras que 286 diputados han votado a favor --incluidos 277 conservadores y cinco laboristas--. Esta es la tercera vez que los parlamentarios rechazan el acuerdo de May, si bien en cada una de las votaciones ha conseguido el respaldo de más diputados.

Entre quienes han dado este viernes su respaldo a la primera ministra figuran el exministro de Exteriores Boris Johnson, uno de los más firmes partidarios del Brexit, y Jacob Rees-Mogg, líder del grupo euroescéptico en las filas del Partido Conservador.

La votación de este viernes era el último intento del Gobierno británico de cumplir con las exigencias de sus socios de la UE de aprobar el acuerdo esta semana para garantizar una prórroga del Brexit hasta el 22 de mayo.

Tras conocer el resultado, la 'premier' ha afirmado que es "motivo de profundo pesar el que una vez más esta Cámara haya sido incapaz de apoyar salir de la UE de una forma ordenada" y ha advertido de que las implicaciones que ello tiene son "graves".

BUSCAR UNA VÍA ALTERNATIVA PARA AVANZAR

Como consecuencia, ha subrayado, "Reino Unido debe dejar (la UE) el 12 de abril, en solo catorce días". Dado que los diputados se han mostrado contrarios a salir de la UE sin acuerdo, ha recordado, "tendremos que encontrar una vía alternativa para avanzar".

En este sentido, ha advertido de que los líderes europeos solo accederán a una prórroga adicional si esta tiene "un objetivo claro". Además, esto conllevaría "casi seguro" el que Reino Unido tenga que celebrar las elecciones europeas el próximo mes de mayo.

May ha dejado patente su malestar con la actuación de los parlamentarios, expresando su temor a que se está "llegando a los límites de este proceso en esta Cámara" que ya ha rechazado que "no haya acuerdo", que no haya Brexit y este miércoles "rechazó todas las variantes al acuerdo sobre la mesa".

"Y hoy, ha rechazado aprobar el Acuerdo de Retirada solo y seguir un proceso sobre el futuro" de la relación con la UE, ha resaltado, asegurando que su Gobierno seguirá defendiendo "el Brexit ordenado que el resultado del referéndum demanda".

En este sentido, su portavoz ha indicado posteriormente que seguirá manteniendo conversaciones para conseguir apoyo para su acuerdo puesto que el hecho de que el margen de la derrota haya sido inferior a ocasiones anteriores --58 votos-- muestra que las cosas están cambiando en la dirección correcta y que algunos veteranos conservadores han votado a favor.

CORBYN PIDE ELECCIONES

Por su parte, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha preguntado a la jefa de Gobierno si "acepta finalmente" que los parlamentarios no van a aprobar su acuerdo y ha sostenido que la Cámara tiene "la responsabilidad" de intentar encontrar el próximo lunes "un mejor acuerdo para el país".

"Hay que encontrar una alternativa y si la primera ministra no puede aceptarlo, entonces debe irse, no en una fecha indeterminada en el futuro sino ahora para que podamos decidir el futuro de este país a través de unas elecciones generales", ha defendido.

El líder de Partido Nacional Escocés (SNP) en los Comunes, Ian Blackford, también ha llamado a May a tomar nota de su tercera derrota y de que el suyo es "un mal acuerdo". En este sentido, se ha mostrado partidario de revocar el Artículo 50 por el que se activó el proceso de salida y de que haya adelanto electoral.