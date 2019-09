Bravo (PNV) dice que Glass cumplía los requisitos para la norma guipuzcoana

El exsenador del PNV acusado de tres delitos contra la Hacienda pública, Víctor Bravo, ha mantenido este martes que la sociedad tarraconense Glass Costa Este Salou, que presuntamente se habría beneficiado irregularmente del régimen foral de Gipuzkoa, cumplía los requisitos necesarios para acogerse a la normativa de este territorio.

La sede y la dirección "efectiva" de la empresa "estaban aquí" y también tenía "la totalidad" de su inmovilizado en Gipuzkoa, ha asegurado con vehemencia Bravo, letrado de profesión y que ha ejercido su derecho a defenderse a sí mismo durante la primera sesión del juicio que se sigue hasta el próximo jueves en su contra en el Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián.

Junto a él, también se encuentra acusado en este asunto el que fuera segundo administrador de Glass Costa Este Salou quien, junto a su esposa, poseía directa e indirectamente cerca del 80 % de esta firma, un holding de empresas dedicadas, entre otros negocios, a asuntos inmobiliarios.

Ambos procesados se enfrentan a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía, que asciende a nueve años por parte del abogado del Estado, por tres delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos en los años 2003, 2004 y 2006.

El Ministerio Público reclama además a ambos una compensación de casi 1,4 millones de euros más los correspondientes intereses legales, aunque la acusación particular, que actúa en nombre de la Agencia Tributaria, solicita 1,8 millones.

Los dos están acusados de haber "planificado" la forma en la que la citada firma "pudiera disfrutar ilícitamente del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa" con "considerables ventajas fiscales".

Por este motivo, Bravo ha dirigido este martes todos sus esfuerzos a acreditar la legalidad del establecimiento de Glass Costa Este Salou en territorio guipuzcoano, al tiempo que se ha desvinculado de las decisiones ejecutivas adoptadas por su Consejo de Administración, a cuyas reuniones tan sólo acudió en algunas ocasiones, y sobre las que no tenía "ningún control" ya que sólo disponía del 1,66 % de participaciones directas en la empresa.

Así, Bravo ha mantenido que la primera sede de la firma estuvo en un domicilio de la calle Loiola de San Sebastián, tras lo que se trasladó a un despacho de la Avenida de Tolosa (que ha rechazado que fuera un "nicho" de empresas), y finalmente se ubicó en un despacho de la zona de Portuetxe.

El procesado ha recalcado también que el "inmovilizado" de Glass estaba en Gipuzkoa, puesto que como firma "de cartera" su cometido era "crear empresas, tomar participaciones, facilitar la financiación, buscar capital" para el resto de sociedades del grupo que lo precisaran.

Respecto a la orden foral que permitió a Glass acogerse al Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa, Bravo ha señalado que él no la dictó porque no era su cometido como director de Hacienda y ha insistido en que no llegó a abstenerse cuando se tramitó porque "desconocía" la existencia de su solicitud.

Asimismo, ha afirmado que permitió al otro procesado residir en su vivienda durante un tiempo porque eran amigos íntimos, al igual que sus esposas, al tiempo que ha negado que se tratara de una "domiciliación ficticia" para cumplir los requisitos que permitieran a Glass radicarse en Gipuzkoa.